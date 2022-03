Hizballáh oslavuje útok v izraelskom Bnej Brak, kde zahynulo 5 ľudí

Jeruzalem 30. marca (TASR) - Izraelské bezpečnostné zložky podnikli v stredu raziu v dome Palestínčana, ktorý v utorok večer v meste Bnej Brak smrteľne postrelil piatich ľudí. Páchateľ útoku bol zlikvidovaný.



Ako vo svojom spravodajstve informoval denník The Times of Israel (ToI), operácia izraelských bezpečnostných zložiek sa uskutočnila v meste Jabad, ležiacom na západnom brehu Jordánu neďaleko mesta Džanín.



Pri dome palestínskeho útočníka sa po príjazde izraelských síl zhromaždil dav miestnych obyvateľov, pričom následne došlo k vzájomným potýčkam. Bezprostredne neboli správy o tom, že by si vyžiadali obete či zranených.



K spomínanému útoku došlo v utorok večer v dvoch rôznych lokalitách ultraortodoxného mesta Bnej Brak východne od Tel Avivu, kde začal do ľudí na ulici strieľať ozbrojený muž.



Pri útoku zahynulo minimálne päť obyvateľov Izraela vrátane policajta – arabského kresťana –, ktorý útočníka napokon zastrelil, avšak sám zakrátko sám v nemocnici podľahol ťažkým zraneniam, uviedol denník The Jerusalem P



Útok v Izraeli odsúdili OSN, USA a EÚ a vyhlásenie v rovnakom duchu vydal aj palestínsky prezident Mahmúd Abbás, čo agentúra AFP označila v jeho prípade za nezvyčajné.



Stúpenci radikálneho šiitského hnutia Hizballáh, naopak, teroristický útok v meste Bnej Brak uvítali.



Podľa ToI bolo priaznivcov Hizballáhu v Bejrúte vidno, ako tancujú na uliciach a mávajú vlajkami na oslavu útoku v Bnej Braku. Videá zverejnené na sociálnych sieťach ich zachytávajú, ako rozdávajú okoloidúcim motoristom cukríky.



Denník ToI pripomenul, že počas poslednej tzv. vlny terorizmu – v rokoch 2015 a 2016 – Palestínčania útočili na Izraelčanov takmer denne, často aj niekoľkokrát za deň, pričom väčšinou šlo o útoky nožom a ich páchateľmi boli osoby bez napojenia na nejakú radikálnu organizáciu. Dejiskom útokov bol najmä Jeruzalem a jeho okolie.



Dva minulotýždňové útoky sa odohrali v lokalitách ďaleko od hlavného mesta a vykonali ich izraelskí občania arabského pôvodu napojení na teroristickú skupinu Islamský štát.



Prvý útok sa odohral 22. marca v meste Beerševa a dobodaní na smrť pri ňom boli štyria ľudia. Druhý útok sa udial v nedeľu 27. marca v meste Chadera a jeho obeťami sa stali dvaja príslušníci bezpečnostných zložiek.



Izraelský minister obrany Benny Ganc v utorok večer avizoval, že bezpečnostné sily využijú "všetky prostriedky", aby ukončili najnovšiu sériu útokov v Izraeli.



Izraelský premiér Naftali Bennett pred stredajšími pohrebmi dvoch z piatich ľudí zabitých pri streľbe v Bnej Braku vyhlásil, že Izrael je vystavený "vlne arabského terorizmu".