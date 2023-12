Hizballáh ostreľoval izraelské mesto Kirjat Šmona kaťušami

Jeruzalem 21. decembra (TASR) - Izraelské mesto Kirjat Šmona a ďalšie lokality v tejto oblasti boli v noci na štvrtok vystavené raketovému útoku z Libanonu.



Na svojom webe o tom vo štvrtok informoval denník The Times of Israel (TOI), ktorý dodal, že tento útok sa odohral po dni eskalujúcich cezhraničných útokov medzi Izraelom a proiránskym Hizballáhom.



Iránom podporovaná skupina vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že rakety Kaťuša odpálila na Kirjat Šmonu v reakcii na pokračujúci útok Izraela na dediny a civilné domy v južnom Libanone.



Izraelská armáda sa k paľbe rakiet bezprostredne nevyjadrila. Úrady z Kirjat Šmony však spresnili, že útok pozostával z vystrelenia najmenej ôsmich rakiet, z ktorých dve dopadli na území mesta a spôsobili škody na infraštruktúre, domoch, škôlke a autách. Zranení hlásení neboli.



Raketový útok Hizballáhu prišiel po tom, čo izraelské bojové lietadlá v stredu večer podnikli nálety na územie Libanonu, pričom zasiahli zalesnenú oblasť neďaleko mesta Buslaja, vzdialenú od hraníc viac ako 20 kilometrov, informovali libanonské štátne médiá.



V oznámení izraelskej armády sa uvádza, že izraelské bojové lietadlá zaútočili na veliteľské centrum Hizballáhu v južnom Libanone v reakcii na jeho opakované útoky.



Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi v stredu pri inšpekčnej ceste na severe krajiny vyhlásil, že Izrael sa "nevráti k predchádzajúcemu status-quo" na hranici s Libanonom a pre obyvateľov pohraničných obcí a miest zaistí "iné, oveľa bezpečnejšie podmienky".



Aj vláda v Jeruzaleme v poslednom období čoraz častejšie varuje, že ak medzinárodné spoločenstvo diplomatickou cestou nedosiahne stiahnutie síl Hizballáhu od južných hraníc Libanonu, Izrael bude konať.



Izrael opakovane a jasne deklaroval, že po masakre spáchanej palestínskym radikálnym hnutím Hamas 7. októbra, už nebude tolerovať prítomnosť Hizballáhu pozdĺž severnej hranice.



Od tohto dátumu sily vedené Hizballáhom takmer denne útočia na izraelské komunity a vojenské stanovištia pozdĺž hranice na severe Izraela, pričom Hizballáh tvrdí, že to robí na podporu Gazy.



Doterajšie potýčky na libanonsko-izraelskej hranici si vyžiadali štyri obete civilistov na izraelskej strane, ako aj sedem mŕtvych vojakov izraelskej armády. Došlo aj k niekoľkým raketovým útokom zo Sýrie, ktoré sa zaobišli bez zranení.



Na libanonskej strane je podľa údajov agentúry AFP zabitých viac ako 130 ľudí. Táto bilancia zahŕňa najmenej 110 príslušníkov Hizballáhu, z ktorých niektorí boli zabití v Sýrii, 16 palestínskych "teroristických" agentov, libanonského vojaka a najmenej 17 civilistov, z ktorých traja boli novinári, doplnil TOI.