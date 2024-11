Hizballáh po prímerí v Libanone hovorí o víťazstve nad Izraelom

Bejrút 27. novembra (TASR) - Libanonské militantné hnutie Hizballáh v stredu deklarovalo "víťazstvo" nad Izraelom po tom, čo medzi nimi začalo platiť prímerie na juhu Libanonu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Víťazstvo všemohúceho Boha bolo spojencom spravodlivej veci. Bojovníci Hizballáhu zostanú v plnej pohotovosti čeliť ambíciám izraelského nepriateľa a jeho útokom," píše proiránske hnutie vo vyhlásení, ktoré prímerie alebo jeho podmienky priamo nespomína.



Izrael 23. septembra začal s bombardovaním cieľov Hizballáhu v Libanone a o niekoľko dní na to do krajiny poslal aj svojich vojakov. Počas konfliktu spôsobil hnutiu podľa AFP ťažké straty - zabil jeho dlhoročného vodcu Hasana Nasralláha a ďalších vysokých predstaviteľov.



K týmto úderom izraelská armáda pristúpila po takmer roku cezhraničného ostreľovania, ktoré inicioval Hizballáh na znak solidarity s palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy.



Hizballáh tvrdí, že izraelské sily zlyhali vo svojich "pokusoch... obsadiť a usadiť sa v ktoromkoľvek z miest", zabrániť cezhraničným útokom militantov alebo "vytvoriť vojenskú a bezpečnostnú nárazníkovú zónu, ako dúfal" Izrael. Bojovníci hnutia podľa vyhlásenia cielili na Izrael "až do posledného dňa agresie".



Prímerie medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh začalo platiť v stredu o 04.00 h miestneho času (03.00 h SEČ). Obe strany konfliktu prijali dohodu sprostredkovanú Spojenými štátmi a Francúzskom.



Podľa návrhu prímeria by sa izraelské pozemné jednotky mali do 60 dní stiahnuť z Libanonu. Hizballáh by sa zase v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 má stiahnuť za rieku Lítání, ktorá sa nachádza približne 30 kilometrov severne od hraníc.