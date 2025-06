Hizballáh po útoku varuje pred rozšírením konfliktu po celom regióne

Bejrút 13. júna (TASR) - Libanonské šiitske hnutie Hizballáh v piatok varovalo, že Izrael útokmi na Irán riskuje rozšírenie konfliktu v regióne Blízkeho východu. Libanonská vláda už militantnému hnutiu oznámila, že nebude tolerovať žiadne jeho útoky na Izrael. Nemenovaný predstaviteľ Hizballáhu agentúre Reuters prezradil, že hnutie nebude na Izrael útočiť. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel (TOI).



Militanti, ktorých vojensky a finančne podporuje Irán, odsúdili „brutálnu izraelskú agresiu“ proti iránskym jadrovým a vojenským zariadeniam. Izrael sa podľa Hizballáhu „púšťa do dobrodružstiev“, ktoré môžu ohroziť celý región.



Libanonské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že rokuje s cieľom „ušetriť“ krajinu od akýchkoľvek následkov po útoku. Vláda v Bejrúte už hnutie vyzvala, aby sa nepripojilo k iránskym odvetným krokom a neútočilo na Izrael.



„Časy, keď hnutie pri rozhodovaní o vojne obchádzalo štát sa skončili,“ uviedol libanonský zdroj podľa saudského denníka al-Arabíja. Libanonské orgány údajne upozornili Hizballáh, že ponesie zodpovednosť za zatiahnutie krajiny do vojny.



Hizballáh minulý rok viedol dvojmesačnú vojnu s Izraelom, počas ktorej sa izraelským silám podarilo zničiť takmer celé jeho vedenie vrátane vtedajšieho vodcu hnutia Hasana Nasralláha.