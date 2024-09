Hizballáh podnikol raketový útok na sever Izraela

Bejrút 20. septembra (TASR) - Libanonské proiránske šiitské hnutie Hizballáh v piatok opäť vypálilo desiatky rakiet smerom na sever Izraela. Informovala o tom agentúra DPA monitorovaná agentúrou TASR.



Predpokladá sa, že zo stranu Hizballáhu ide o odvetu za vlnu koordinovaných výbuchov elektronických zariadení, ktoré začiatkom tohto týždňa zranili alebo zabili desiatky členov tohto militantného hnutia. Zodpovednosť za túto akciu sa pripisuje Izraelu.



Krátko pred raketovým útokom sa na severe Izraela rozzvučali sirény varujúce tamojšie obyvateľstvo pred nebezpečenstvom.



Izraelská armáda uviedla, že vypálených bolo približne 140 striel. Miestne úrady však nateraz nehlásili žiadne zranenia.



K zodpovednosti za tieto útoky sa prihlásil Hizballáh, ktorý dodal, že na Izrael vystrelil rakety typu kaťuša.



K útoku Hizballáhu došlo po tom, čo Izrael vo štvrtok neskoro večer informoval, že zasiahol približne 100 raketometov, ktoré mal Hizballáh už pripravené na použitie na paľbu smerom na židovský štát.



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) v piatok informoval, že z dôvodu bezpečnostnej situácie v severnom Izraeli premiér Benjamin Netanjahu skráti nadchádzajúcu cestu do USA o jeden deň.



Jeho návšteva teraz potrvá štyri dni namiesto predpokladaných piatich dní – s odletom z Izraela v stredu 25. septembra. Svoj prejav na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN Netanjahu prednesie v piatok 27. septembra.