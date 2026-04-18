< sekcia Zahraničie
Hizballáh popiera zodpovednosť za útok na vojakov UNIFIL
Autor TASR
Bejrút 18. apríla (TASR) - Militantné hnutie Hizballáh poprelo zodpovednosť za útok na príslušníkov Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL). Došlo k tomu po tom, čo Francúzsko naznačilo, že hnutie podniklo úder, ktorý si vyžiadal jednu obeť a troch zranených. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Hizballáh odmieta akúkoľvek spojitosť s incidentom, ktorý sa stal silám UNIFIL... a vyzýva na opatrnosť pri vytváraní úsudkov a pripisovaní zodpovednosti, kým libanonská armáda nevyšetrí všetky okolnosti udalosti,“ uviedlo hnutie vo vyhlásení.
Libanonský premiér Nawáf Salám v sobotu informoval, že príslušníci Dočasných síl OSN sa stali terčom útoku na juhu Libanonu a nariadil vyšetrenie incidentu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron na platforme X upresnil, že pri incidente zahynul jeden francúzsky vojak a ďalší traja utrpeli zranenia.
„Všetko nasvedčuje tomu, že za tento útok je zodpovedný Hizballáh,“ uviedol Macron a vyzval libanonské úrady, aby zadržali páchateľov a „zaistili bezpečnosť vojakov UNIFIL“. Dočasné sily OSN takisto naznačili, že podľa predbežného vyšetrovania je za útok zrejme zodpovedné hnutie, píše AFP.
