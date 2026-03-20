Hizballáh poprel obvinenia SAE, že pôsobí v tejto krajine
Začiatkom tohto týždňa Hizballáh tiež poprel, že by pôsobil v Kuvajte, potom, čo tamojšie úrady oznámili odhalenie dvoch údajných buniek spojených s touto skupinou a zatkli celkovo 26 osôb.
Autor TASR
Bejrút 20. marca (TASR) - Libanonská militantná skupina Hizballáh v piatok poprela tvrdenia, že by pôsobila v Spojených arabských emirátoch (SAE). Hnutie tak reagovalo po tom, čo tamojšie úrady oznámili, že rozbili „teroristickú sieť“ riadenú a financovanú Hizballáhom a Iránom a zadržali jej členov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Vo svojom vyhlásení hnutie uviedlo, že „popiera vymyslené obvinenia, ktoré proti nej vzniesli bezpečnostné orgány Spojených arabských emirátov“.
„Hizballáh nepôsobí v SAE ani v žiadnej inej krajine pod krycím názvom, pod obchodnou spoločnosťou ani iným spôsobom,“ informovalo hnutie.
Orgány SAE tvrdia, že údajná sieť sa „snažila infiltrovať do národného hospodárstva a realizovať vonkajšie plány ohrozujúce finančnú stabilitu krajiny“ v rámci „vopred stanoveného strategického plánu v koordinácii s externými stranami spájanými s Hizballáhom a Iránom“, uviedla oficiálna tlačová agentúra WAM.
„Sieť pôsobila v krajine pod vymyslenou komerčnou zásterkou a snažila sa infiltrovať do národného hospodárstva a vykonávať plány ohrozujúce finančnú stabilitu krajiny,“ dodala.
Začiatkom tohto týždňa Hizballáh tiež poprel, že by pôsobil v Kuvajte, potom, čo tamojšie úrady oznámili odhalenie dvoch údajných buniek spojených s touto skupinou a zatkli celkovo 26 osôb.
Od vypuknutia americko-izraelskej vojny proti Iránu 28. februára podnikol Teherán rozsiahle raketové a dronové protiútoky proti krajinám na opačnej strane Perzského zálivu, pričom jednou z najviac zasiahnutých sú SAE. Podľa úradov stovky iránskych dronov a rakiet zasiahli ropné zariadenia, prístavy aj centrá veľkých miest.
