Hizballáh poprel prepojenie s obvinenou bunkou
Autor TASR
Bejrút 12. apríla (TASR) - Libanonské militantné hnutie Hizballáh v nedeľu poprelo akúkoľvek spojitosť s bunkou, ktorú sýrske úrady obvinili z plánovania útoku na nemenovaného náboženského predstaviteľa krajiny v Damasku. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Sýrske ministerstvo vnútra v sobotu oznámilo, že bezpečnostné sily sledovali osobu - ženu - pri pokuse „umiestniť výbušné zariadenie pred dom náboženskej osobnosti“ v blízkosti kostola v damaskej štvrti Báb Túmá. Bezpečnostné zložky zasiahli, zariadenie zneškodnili a zatkli všetkých piatich členov bunky.
Podľa predbežného vyšetrovania bola bunka napojená na Hizballáh a „jej členovia absolvovali špecializovaný vojenský výcvik v zahraničí“, dodalo ministerstvo.
Hnutie podporované Iránom však v nedeľu poprelo tvrdenia ministerstva s tým, že sú „nepravdivé a vymyslené“. Hizballáh argumentoval tým, že „nemá žiadne väzby ani vzťahy so žiadnymi subjektami v Sýrii a nepôsobí na sýrskom území“.
Skupina následne vyzvala sýrske orgány, „aby vykonali dôkladné vyšetrovanie predtým, než vznesú obvinenia bez dôkazov“. Hnutie zároveň obvinilo spravodajské služby pôsobiace na sýrskom území z toho, že sa podľa neho snažia vyostriť napätie medzi Libanonom a Sýriou.
Od 2. marca bojuje Hizballáh proti Izraelu po tom, čo zatiahol Libanon do vojny na Blízkom východe raketovou paľbou na Izrael s cieľom podporiť Irán, pripomína AFP. Hnutie zohralo kľúčovú úlohu v sýrskej občianskej vojne, kde bojovala po boku síl dnes už zosadeného sýrskeho exprezidenta Bašára Asada.
