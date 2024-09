Hizballáh potvrdil úmrtie Nasralláha, Chameneího presunuli do bezpečia

Teherán 28. septembra (TASR) - Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí bol v Iráne prevezený na "bezpečné miesto". Stalo sa tak po tom, ako izraelská armáda v sobotu oznámila, že pri piatkovom útoku na južné predmestie Bejrútu zabila Hasana Nasralláha, vodcu libanonského miltatného hnutia Hizballáh podporvaného Iránom. Úmrtie Nasralláha už potvrdil aj samotný Hizballáh, pričom ho označil za mučeníka, informuje agentúra AFP.



Agentúru Reuters o Chameneího presune informovali dvaja nemenovaní miestni predstavitelia oboznámení so situáciou. Dodali, že Teherán je v nepretržitom kontakte s Hizballáhom aj zástupcami iných regionálnych skupín, aby sa dohodli na ďalšom postupe.



Samotný Chameneí sa po oznámení Izraela už prostredníctvom svojej oficiálnej webstránky stihol prihovoriť moslimom, ktorých vyzval, aby stáli pri libanonskom ľude i Hizballáhu a všetkými dostupnými prostriedkami "im pomohli v konfrontácii so ... zlým režimom (Izraelom)". Ako si všíma stanica BBC Nasralláha vo svojom vyhlásení menovite nespomenul. Piatkový útok izraelskej armády na predmestí Bejrútu však nazval "masakrou" a odsúdil takéto zabíjanie bezbranných Libanončanov, ktoré podľa jeho slov len dokázalo aká "krátkozraká a hlúpa" je politika izraelských lídrov.



Takzvanú os odporu, a síce ozbrojené skupiny napojené na Irán na Blízkom východe zároveň vyzval, aby sa postavili na stranu Hizballáhu. Dodal pritom, že Izrael je "príliš slabý" na to, aby tomuto hnutiu spôsobil výrazné škody.



Izraelské sily vykonali piatkový letecký útok v čase, keď malo vedenie Hizballáhu schôdzku vo svojom sídle v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu. Nasralláh bol vodcom Hizballáhu viac ako tri desaťročia. Izraelská armáda tvrdí, že pri útoku v Dahíji zahynul aj Alí Karakí, veliteľ južného frontu Hizballáhu, jeho úmrtie zatiaľ Hizballáh nepotvrdil. Libanonské ministerstvo zdravotníctva v predbežnej bilancii uvádza, že pri útokoch Izraela prišlo od piatka o život šesť ľudí a ďalších 91 utrpelo zranenia.