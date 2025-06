Hizballáh: Pri konflikte Iránu a Izraela budeme konať podľa seba

Bejrút 20. júna (TASR) - Vodca militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim vo štvrtok vyhlásil, že jeho skupina bude „konať podľa vlastného uváženia“ v iránsko-izraelskom konflikte. Reagoval tak na varovania americkej prezidentskej administratívy, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Vo vyhlásení vodca tvrdí, že Hizballáh v konflikte medzi dvoma regionálnymi mocnosťami „nie je neutrálny a proti tejto brutálnej izraelsko-americkej agresii bude konať tak, ako uzná za vhodné“. „Tyranská Amerika a zločinecký Izrael si nebudú môcť podmaniť iránsky ľud a Islamské revolučné gardy,“ uvádza Kásim.



Reakcia prichádza pár hodín po tom, čo osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Sýriu a veľvyslanec USA v Turecku Tom Barrack varoval libanonské proiránske hnutie pred zapojením sa do konfliktu. „V mene prezidenta (Donalda) Trumpa môžem povedať...že by to bolo veľmi, veľmi, veľmi zlé rozhodnutie,“ odpovedal Barrack na otázku, aký by bol postoj USA v prípade zapojenia sa Hizballáhu do iránsko-izraelského konfliktu.



Hizballáh odsúdil izraelské útoky, avšak dosiaľ nevyjadril zámer zasiahnuť na podporu Teheránu. Skupina utrpela značné škody počas minuloročnej vojny s Izraelom, ktorú v novembri pozastavilo prímerie. Vojna výrazne oslabila skupinu, ktorá bola kedysi vnímaná ako najmocnejšia a najvplyvnejšia súčasť takzvanej iránskej „osi odporu“, konštatuje AFP.



Podľa dohody o prímerí nemá mať Hizballáh v južnom Libanone žiadne zbrane, izraelské sily aj ozbrojenci Hizballáhu sa mali z oblasti postupne stiahnuť a nahradiť ich mala libanonská armáda a jednotky OSN. Dohoda tiež stanovuje, že libanonská vláda zodpovedá za likvidáciu všetkej vojenskej infraštruktúry v južnom Libanone a za zhabanie všetkých nepovolených zbraní.