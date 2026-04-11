Sobota 11. apríl 2026
Hizballáh: Priame rokovania Libanonu s Izraelom sú porušením ústavy

Bejrút - Skupina ľudí uteká z miesta izraelských leteckých útokov v Bejrúte v stredu 8. apríla 2026. Izraelská armáda v stredu ráno podnikla niekoľko útokov na juhu Libanonu. Hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai vo svojom príspevku na sociálnej sieti X pred údermi vyzval obyvateľov mesta Súr, aby sa okamžite evakuovali, a zároveň zverejnil mapu so zameraným cieľom. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI).Adrai doplnil, že dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom sa nevzťahuje na Libanon, čo v reakcii na dohodu v noci na stredu vyhlásil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

V piatok večer spolu telefonovali izraelský a libanonský veľvyslanec v Spojených štátoch, ktorí sa rozprávali o príprave prvej schôdzky.

Autor TASR
Bejrút 11. apríla (TASR) - Poslanec libanonskej militantnej skupiny Hizballáh Hasan Fadlalláh v sobotu vyhlásil, že jeho hnutie odmieta priame rokovania medzi Libanonom a Izraelom. Stalo sa tak deň po tom, čo libanonský prezident Džúzíf Awn oznámil, že stretnutie medzi predstaviteľmi oboch krajín sa uskutoční budúci týždeň vo Washingtone. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Tento krok je „hrubým porušením (národnej) dohody, ústavy a libanonských zákonov a zhoršuje vnútorné rozpory v čase, keď Libanon najviac potrebuje solidaritu a vnútornú jednotu, aby odolával izraelskej agresii a zachoval občiansky mier“, uviedol Fadlalláh vo svojom vyhlásení.

„To, čo nepriateľ nedokázal dosiahnuť na bojisku... nedosiahne ani v rokovaniach s orgánom, ktorý nemá rozhodovaciu právomoc, zanedbal svoje najzákladnejšie povinnosti, nedokázal ochrániť svojich občanov a nemožno mu veriť, že bude chrániť národnú suverenitu,“ dodal.

V piatok večer spolu telefonovali izraelský a libanonský veľvyslanec v Spojených štátoch, ktorí sa rozprávali o príprave prvej schôdzky. Tá sa má uskutočniť na Ministerstve zahraničných vecí USA. Libanonská prezidentská kancelária následne potvrdila, že rokovania o prímerí sa začnú v utorok.

Po tom, ako bolo v stredu oznámené prímerie medzi USA a Iránom, sa Washington a Teherán nezhodujú na tom, či sa vzťahuje aj na Libanon. Izrael pokračuje v útokoch na krajinu a Hizballáh reaguje odvetnými údermi.

Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára po útokoch Izraela a USA na Irán. Konflikt sa 2. marca rozšíril do Libanonu, keď proiránsky Hizballáh vypálil rakety na židovský štát. Pri izraelských útokoch odvtedy zahynulo už 1953 ľudí a 6303 utrpelo zranenia.
