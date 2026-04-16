< sekcia Zahraničie
Hizballáh: Priame rokovania s Izraelom sú vážnou chybou
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok rokoval o konflikte s izraelským veľvyslancom v USA Jechielom Leiterom a libanonskou veľvyslankyňou Nadou Hamádovou Muawwádovou.
Autor TASR
Bejrút 16. apríla (TASR) - Poslanec libanonského militantného hnutia Hizballáh Husajn al-Hádždž Hasan vo štvrtok pre agentúru AFP uviedol, že rozhodnutie libanonskej vlády viesť priame rokovania s Izraelom je „vážnou chybou“, a vyzval Bejrút, aby prestal robiť ústupky voči Tel Avivu a Washingtonu. Jeho vyjadrenia zazneli ešte pred oznámením amerického prezidenta Donalda Trumpa o dohode na desaťdňovom prímerí medzi Libanonom a Izraelom, píše TASR.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok rokoval o konflikte s izraelským veľvyslancom v USA Jechielom Leiterom a libanonskou veľvyslankyňou Nadou Hamádovou Muawwádovou. Spojené štáty následne oznámili dohodu o začatí priamych rokovaní medzi Libanonom a Izraelom.
„Priame rokovania s nepriateľom sú ťažkým hriechom a vážnou chybou a neslúžia žiadnym záujmom krajiny,“ povedal al-Hádždž Hasan a vyzval úrady, aby zastavili „túto sériu zbytočných ústupkov“.
Al-Hádždž Hasan uviedol, že priame rokovania „neslúžia záujmom krajiny ani jej občanom, tak ako môže dôjsť ku kontaktu na úrovni, o ktorej hovoril Trump?“ Vládu kritizoval za to, že súhlasila s rokovaniami skôr, ako zabezpečila prímerie v Libanone.
„Ak nie sú schopní dodržať jedinú podmienku, ktorou je prímerie, ako budú rokovať so sionistickou entitou (Izraelom) pod americkou záštitou?“ povedal.
Libanonská vláda „trvá na dosiahnutí prímeria prostredníctvom Izraelčanov a Američanov... a nie prostredníctvom Iránu,“ dodal Al-Hádždž Hasan. Vyzval preto libanonské orgány, aby zastavili „túto sériu zbytočných ústupkov voči zradnému a prefíkanému nepriateľovi a pokryteckej, klamlivej, vyhýbavej a lživej Amerike“.
Konflikt na Blízkom východe sa 2. marca rozšíril do Libanonu, keď proiránsky Hizballáh vypálil rakety na židovský štát. Pri izraelských útokoch odvtedy zahynuli stovky ľudí a viac ako milión Libanoncov bolo vysídlených.
Trump medzičasom na svojej platforme Truth Social oznámil, že po rozhovoroch s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a libanonským prezidentom Džúzífom Awnom, sa obaja lídri dohodli na desaťdňovom prímerí.
