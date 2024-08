Hizballáh sa prihlásil k útokom na vojenské základne na severe Izraela

Bejrút 19. augusta (TASR) - Libanonské militantné hnutie Hizballáh sa v pondelok prihlásilo k útokom na vojenské pozície na severe Izraela. Militanti pomocnou dronu zaútočili na vojenské objekty, ako aj na izraelské jednotky, ktoré sa údajne pohybovali v tesnej blízkosti hranice. TASR informácie prevzala z agentúry AFP.



Hizballáh uviedol, že podnikol súbežný letecký útok s dronmi vyzbrojenými výbušninami, a to na dve izraelské vojenské pozície – kasárne pri hraniciach a základňu pri pobrežnom meste Akko, nachádzajúcom sa približne 15 kilometrov od hraníc. Prostredníctvom rakiet a delostrelectva Hizballáh taktiež údajne donútil k ústupu izraelské jednotky, ktoré "prenikli" do blízkosti hranice.



Libanonské hnutie útoky na izraelské vojenské objekty označilo ako "odpoveď na izraelský útok a atentát", ktorý sa udial v sobotu v okrese Súr na juhu Libanonu. Izrael uviedol, že pri sobotňajšom útoku zneškodnil jedného z veliteľov elitných jednotiek Radwán, ktoré pôsobia v rámci Hizballáhu.



Od začiatku vojny v Pásme Gazy dochádza takmer ku každodenným cezhraničným útokom medzi izraelskou armádou a Hizballáhom. Tieto útoky si vyžiadali v Libanone približne 582 obetí, prevažne bojovníkov, no tiež najmenej 128 civilistov. Na izraelskej strane podľa údajov armády zahynulo 22 vojakov a 26 civilistov, informuje AFP.



Napätie v Libanone a obavy z väčšej vojenskej eskalácie v regióne sa zvyšujú od. 30 júla, keď po útoku Izraela na štvrť v Bejrúte zahynul jeden z lídrov Hizballáhu Fuád Šukr.