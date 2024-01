Hizballáh sa priznal k útoku na sever Izraela

Jeruzalem/Bejrút 6. januára (TASR) - Libanonská šiitská politická a militantná organizácia Hizballáh sa v sobotu prihlásila k zodpovednosti za raketový útok na sever Izraela.



Vo svojom vyhlásení Hizballáh uviedol, že útok zo soboty rána je "prvou reakciou" na "vraždu" predstaviteľa radikálneho palestínskeho hnutia Hamas Sáliha Árúrího.



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AFP, Árúrí je najvýznamnejším predstaviteľom Hamasu, ktorý zahynul od začiatku bojov medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy. O život prišiel pri vôbec prvom údere na libanonskú metropolu od vypuknutia konfliktu v Pásme Gazy.



Útok, pri ktorom prišiel Árúrí o život, je pripisovaný Izraelu - ten sa však k nemu neprihlásil.



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na vyhlásenie izraelskej armády napísal, že z Libanonu bolo v sobotu ráno smerom na oblasť horského masívu Har Meron na severe Izraela vystrelených viac ako 40 rakiet. K obetiam a zraneným nedošlo.



Správy o výbuchoch v blízkosti oblasti Har Meron sa objavili po poplachu vyhlásenom v približne 90 mestách a obciach ležiacich blízko severnej hranice Izraela. Podľa TOI sirény varovali pred prichádzajúcimi raketami a infiltráciami dronov.



Hodinu po raketovom útoku z Libanonu sa sirény rozozvučali opäť - tentoraz v 40 lokalitách na severe Izraela.



Od útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra, pri ktorom bolo zabitých asi 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a asi 240 ďalších bolo zajatých a zavlečených do Pásma Gazy, sa Hizballáh a pridružené palestínske militantné frakcie zapájajú do každodenných cezhraničných stretov s izraelskými jednotkami dislokovanými pozdĺž hranice s Libanonom. Terčom týchto útokov sú aj izraelskí civilisti a ich domovy, čo desaťtisíce ľudí primalo k evakuácii.



Takmer tri mesiace trvajúce ostreľovanie na izraelsko-libanonských hraniciach si v Libanone vyžiadalo 175 obetí vrátane 129 bojovníkov Hizballáhu. Medzi obeťami je podľa údajov agentúry AFP aj 20 civilistov vrátane troch novinárov. Na severe Izraela prišlo o život deväť vojakov a najmenej štyria civilisti, uviedli tamojšie úrady.