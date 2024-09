Hizballáh sľubuje, že bude pokračovať v podpore Gazy

Bejrút 18. septembra (TASR) - Libanonské proiránske šiitské militantné hnutie Hizballáh avizuje, že bude pokračovať v boji na podporu Gazy, a to aj napriek sérii explózií malých komunikačných zariadení, tzv. pagerov, pri ktorých hnutie prišlo o niekoľko svojich príslušníkov. Zo zosnovania týchto explózií Hizballáh podozrieva Izrael. Ten túto kauzu nekomentoval, uviedla v stredu agentúra AFP citovaná agentúrou TASR.



Hizballáh svoju podporu boju Palestínčanov v Pásme Gazy vyjadril prostredníctvom vyhlásenia zverejneného v stredu na komunikačnej platforme Telegram.



Podľa libanonských predstaviteľov výbuchy pagerov v Libanone zabili najmenej deväť ľudí a ďalších 2750 zranili.



Medzi obeťami výbuchov sú podľa Hizballáhu aj jeho členovia a syn poslanca zastupujúceho šiitské hnutie v libanonskom parlamente. Zranenia podľa zdrojov utrpeli aj vysokopostavení predstavitelia Hizballáhu a príslušníci elitných jednotiek pôsobiacich v rámci hnutia.



Televízia Sky News Arabia citovaná denníkom The Times of Israel (TOI) v utorok uviedla, že za koordinovanými výbuchmi pagerov je údajne izraelská tajná služba Mosad.



Podľa televízie sa Mosadu podarilo dostať k pagerom ešte pred tým, ako ich začal používať Hizballáh. TV stanica uviedla, že agenti Mosadu pripevnili k batériám silnú trhavinu PETN a neskôr zariadenie odpálili zahriatím batérie na diaľku.



Americký denník Wall Street Journal pred tým informoval, že niektorí členovia Hizballáhu cítili, ako sa ich pagery zahrievali a zlikvidovali ich pred sériou výbuchov.



Panarabská televízia al-Džazíra zasa citovala libanonský bezpečnostný zdroj, ktorý uviedol, že hmotnosť výbušniny umiestnenej v každom zariadení bola nižšia ako 20 gramov a že pagery, čo vybuchli, boli dovezené pred piatimi mesiacmi. Televízia dodala, že sa začalo vyšetrovanie s cieľom zistiť, ako došlo k aktivácii výbušniny.