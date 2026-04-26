Hizballáh tvrdí, že Izrael porušuje prímerie
Autor TASR
Bejrút/Jeruzalem 26. apríla (TASR) – Libanonské militantné hnutie Hizballáh v nedeľu odmietlo obvinenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že ohrozuje prímerie medzi Izraelom a Libanonom. Zároveň vyhlásilo, že bude aj naďalej reagovať na porušovanie dohody o prímerí zo strany Izraela, ako aj na pokračujúcu prítomnosť Izraela v južnom Libanone.
Vo svojom stanovisku Hizballáh uviedol, že jeho útoky na izraelské ciele v južnom Libanone a na severe Izraela sú „legitímnou odpoveďou na neustále porušovanie prímeria od prvého dňa vyhlásenia dočasného pokoja zbraní“.
Hizballáh potvrdil, že v reakcii na pokračujúce porušovanie prímeria zo strany nepriateľa, najmä jeho pretrvávajúcu okupáciu libanonského územia a narúšanie suverenity, bude reagovať. Hnutie je pripravené „brániť svoju zem a svoj ľud.“
Izraelský premiér Netanjahu v nedeľu na rokovaní svojej vlády uviedol, že kroky Hizballáhu ohrozujú prímerie a že proti hnutiu podporovanému Iránom bude Izrael postupovať „rázne“.
Podľa podmienok prímeria, ktoré bolo nedávno predĺžené, si Izrael vyhradzuje právo reagovať na „plánované, bezprostredné alebo prebiehajúce útoky“ a takmer denne útočí na ciele v južnom Libanone.
„Konáme rázne v súlade s dohodami so Spojenými štátmi a, mimochodom, aj s Libanonom,“ zdôraznil Netanjahu. „To znamená slobodu konať nielen pri reakcii na útoky, čo je samozrejmé, ale aj pri predchádzaní bezprostredným hrozbám a dokonca aj vznikajúcim hrozbám.“
Krátko po Netanjahuovom vyhlásení izraelská armáda oznámila, že zneškodnila tri drony - podarilo sa jej to ešte pred tým, ako prenikli na izraelské územie.
Izraelská armáda v nedeľu predpoludním, pred plánovanými útokmi na pozície Hizballáhu, opäť vydala evakuačné príkazy pre obyvateľov siedmich dedín v južnom Libanone.
Libanonská štátna agentúra NNA v priebehu dňa informovala o viacerých izraelských úderoch na juhu krajiny a od skorého rána hlásila aj ostreľovanie niekoľkých pohraničných obcí.
Libanon bol vtiahnutý do vojny na Blízkom východe 2. marca, keď Hizballáh začal odstreľovať raketami Izrael, aby pomstil zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul 28. februára - v prvý deň americko-izraelských leteckých úderov na Irán. Prímerie medzi Izraelom a Libanonom platí od 16. apríla a pôvodne malo na základe dohody vypršať v nedeľu, ale prezident USA Donald Trump vo štvrtok (23. apríla) oznámil, že bude predĺžené o tri týždne.
