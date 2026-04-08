Hizballáh tvrdí, že je na prahu víťazstva
Autor TASR
Bejrút 8. apríla (TASR) - Proiránske šiitské hnutie Hizballáh tvrdí, že stojí „na prahu veľkého a historického víťazstva,“ informovala agentúra AFP, píše TASR. Hizballáh sa zatiaľ oficiálne nevyjadril k oznámeniu prímeria vo vojne Spojených štátov a Izraela proti Iránu, ale od stredy 01:00 h miestneho času už údajne na Izrael neútočí.
Izraelská armáda však napriek tomuto prímeriu v stredu ráno podnikla niekoľko útokov na juh Libanonu a vyzvala civilistov, aby sa evakuovali z ďalších oblastí.
Zrejme aj vzhľadom na to Hizballáh vo vyhlásení, zverejnenom v stredu na sociálnych sieťach, vyzval vnútorne presídlených Libanončanov, aby sa „pred oficiálnym a konečným vyhlásením prímeria“ v Libanone nevracali do svojich domovov na juhu krajiny, v údolí Bikáa a na južných predmestiach Bejrútu.
Hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai pri avizovaní novej vlny útokov izraelských jednotiek na juhu Libanonu uviedol, že dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom sa nevzťahuje na Libanon, čo v reakcii na dohodu v noci na stredu potvrdil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ich tvrdenia sú však v rozpore s vyhlásením pakistanského premiéra Šáhbáza Šarífa, ktorý v konflikte medzi Izraelom, USA a Iránom vystupuje ako sprostredkovateľ a podľa ktorého sa prímerie vzťahuje na všetky oblasti na Blízkom východe vrátane Libanonu.
Medzičasom palestínske radikálne hnutie Hamas označilo prímerie medzi USA a Iránom, ktoré je založené na iránskom návrhu a prijal ho prezident USA Donald Trump, za „dôležitý krok“ smerom k „oslabeniu americkej hegemónie“ na Blízkom východe.
„Vôľa slobodných národov, pripravených zaplatiť za slobodu a nezávislosť aj najvyššiu cenu, zvíťazila,“ dodalo hnutie, ktoré je spojencom Iránu a vládne v palestínskom Pásme Gazy. V tejto palestínskej enkláve sa odohrával vojnový konflikt medzi izraelskou armádou a ozbrojencami Hamasu a ich spojencami, ktorý bol dôsledkom vpádu teroristických kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023.
