Hizballáh tvrdí, že jeho bojovníci čelili výsadku Izraela v Libanone
Bejrút 7. marca (TASR) - Militantné šiitské hnutiew Hizballáh v sobotu oznámilo, že v noci jeho bojovníci čelili izraelským jednotkám v meste Nabí Šít v stredovýchodnom Libanone. Libanonské úrady hlásili najmenej 16 obetí pri izraelských útokoch v tejto oblasti. TARS o tom píše podľa agentúry AFP.
Hizballáh vo vyhlásení uviedol, že jeho bojovníci „pozorovali infiltráciu štyroch nepriateľských izraelských armádnych vrtuľníkov zo sýrskeho smeru“. Po pristátí a vysadení vojakov sa „zapojili“ do boja so skupinou bojovníkov Hizballáhu, pri cintoríne v meste mesto Nabí Šít, uviedlo hnutie.
„Stret sa vystupňoval, keď (bojovníci Hizballáhu) odhalili nepriateľské sily,“ dodalo. Izraelská armáda sa k situácii bezprostredne nevyjadrila.
Korešpondent AFP v oblasti počul počas celej noci bojové lietadlá a intenzívnu paľbu. Východ Libanonu so silnou pozíciou hnutia Hizballáh, bol v piatok vystavený ťažkým izraelským útokom. Išlo najmä o mesto Nabí Šít, ktoré bolo zasiahnuté najmenej 13-krát, uviedla libanonská štátna Národná tlačová agentúra (NNA).
Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pri útokoch v oblasti bolo zabitých najmenej 16 ľudí a 35 bolo zranených.
Libanonský Hizballáh sa zapojil do vojnového konfliktu na Blízkom východe, ktorý sa začal v sobotu 28. februára izraelsko-americkým útokom na Irán. Hnutie v odvete za zabitie iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího začalo v noci na pondelok 2. marca s raketovými a dronovými útokmi na sever Izraela.
Izraelská armáda reagovala útokmi na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a južných predmestiach Bejrútu. Ničí tam sklady a základne Hizballáhu, ktorý dlhodobo finančne, zbraňami a výcvikom podporoval Irán.
