Hizballáh tvrdí, že má právo brániť sa voči Izraelu, rokovania odmieta
Autor TASR
Bejrút 6. novembra (TASR) - Libanonské militantné hnutie Hizballáh vo štvrtok vyhlásilo, že má právo brániť sa proti Izraelu. Hoci je Libanon viazaný prímerím, nie je podľa hnutia nútený zapojiť sa do rokovaní s Izraelom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Potvrdzujeme naše legitímne právo odolávať okupácii a agresii a stáť po boku našej armády a nášho ľudu na ochranu suverenity našej krajiny,“ uviedol Hizballáh. Podľa svojho vyhlásenia má právo „brániť sa voči nepriateľovi, ktorý vyvolal vojnu v našej krajine, neprestáva útočiť a snaží sa podmaniť si náš štát“.
Toto Iránom podporované šiitské hnutie zároveň odmietlo možnosť politických rokovaní medzi Libanonom a Izraelom, pričom uviedlo, že takéto rozhovory by „neslúžili národným záujmom“. Hizballáh označil svoje vyhlásenie za otvorený list adresovaný libanonským lídrom a ľudu.
Izrael napriek dohode o prímerí s Hizballáhom z novembra 2024 takmer denne útočí na Libanon. Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu pohrozil, že armáda zintenzívni svoje útoky voči Hizballáhu, ktorý sa podľa jeho slov „zahráva s ohňom a prezident Libanonu otáľa“. Premiér Benjamin Netanjahu obviňuje hnutie z opätovného vyzbrojovania.
Hizballáh tvrdí, že je naďalej zaviazaný dodržiavať prímerie s Izraelom. Židovský štát napriek dohode o prímerí ponechal svojich vojakov na piatich stanovištiach v Libanone a pokračuje v útokoch, ktoré podľa AFP v uplynulých týždňoch zintenzívnil. Izrael tvrdí, že terčom útokov sú ciele Hizballáhu.
