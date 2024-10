Hizballáh tvrdí, že odrazil pokusy Izraela o prienik na juh Libanonu

Bejrút 9. októbra (TASR) - Proiránske libanonské hnutie Hizballáh v noci na stredu uviedlo, že odrazilo dva pokusy izraelských síl o prienik do južného Libanonu. Izraelská armáda sa k tomu bezprostredne nevyjadrila, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Vo vyhlásení zverejnenom krátko po polnoci sa uvádza, že bojovníci Hizballáhu odpálili výbušné zariadenie cielené na izraelské sily a začali s nimi bojovať, keď sa pokúsili preniknúť do pohraničnej obce Blida na juhovýchode Libanonu.



Podľa ďalšieho vyhlásenia bojovníci nadránom zaútočili delostrelectvom a raketami na izraelských vojakov snažiacich sa o postup smerom na pohraničnú libanonskú dedinu Labbúna.



Hizballáh tvrdí, že takýmto pokusom o infiltráciu na územie Libanonu zabránil už niekoľkokrát, odkedy izraelská armáda spustila na libanonskom území pozemnú operáciu.



Izraelská armáda podľa agentúry Reuters zase informovala, že jej traja príslušníci utrpeli vážne zranenia v utorok a stredu počas bojov na juhu Libanonu. V stredu ráno sa na severe Izraela rozozvučali sirény, zatiaľ čo armáda v noci opäť bombardovala južné predmestia libanonskej metropoly Bejrút.



Hizballáh začal útočiť na Izrael deň po 7. októbri 2023, keď spriaznené palestínske hnutie Hamas podniklo bezprecedentný teroristický útok na juh Izraela, čo vyvolalo vojnu v Pásme Gazy.



Konflikt v Libanone dramaticky eskaloval v posledných týždňoch, keď Izrael podnikol niekoľko útokov zameraných na lídrov Hizballáhu. Izraelské sily potom koncom septembra spustili na juhu Libanonu pozemnú operáciu, ktorú rozšírili tento týždeň.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok oznámil, že pri izraelských náletoch prišli o život dvaja možní nástupcovia zabitého vodcu Hizballáhu Hasana Nasralláha. Ich mená však neuviedol, no minister obrany Joav Galant povedal, že očakávaný nástupca Hášim Safí ad-Dín bol zrejme eliminovaný.



Nasralláh zahynul koncom septembra pri izraelskom leteckom útoku na južné predmestie libanonskej metropoly Bejrút. Všeobecne sa očakávalo, že na čele Hizballáhu ho oficiálne nahradí Hášim Safí ad-Dín. Jeho osud nie je známy od minulého týždňa po izraelskom útoku v okolí Bejrútu, kde sa údajne nachádzal.