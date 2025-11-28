< sekcia Zahraničie
Hizballáh tvrdí, že po zabití veliteľa Izraelom má právo na reakciu
Náčelník generálneho štábu Hizballáhu Hajsam Alí Tabatabáí zahynul v nedeľu pri izraelskom leteckom útoku na južné predmestie libanonskej metropoly Bejrút.
Autor TASR
Bejrút 28. novembra (TASR) - Líder Iránom podporovaného libanonského militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim v piatok uviedol, že hnutie má právo reagovať na zabitie svojho hlavného vojenského veliteľa Izraelom. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
V televíznom prejave Naím Kásim označil zabitie Tabatabáího za „zjavnú agresiu a ohavný zločin“ a dodal, že Hizballáh má „právo reagovať a určí si na to aj čas“.
Kásim dodal, že hnutie rešpektovalo prímerie z novembra 2024, ktorým sa ukončili rok trvajúce potýčky a napokon aj otvorená vojna s Izraelom, a vyzval na koniec pretrvávajúcich izraelských útokov na krajinu.
Tabatabáí bol podľa Kásima v čase izraelského náletu na Bejrút na schôdzku so štyrmi svojimi spolupracovníkmi s cieľom „pripraviť sa na budúce kroky“.
K zabitiu Tabatabáího došlo v čase, keď Izrael zintenzívnil útoky na Libanon a prisľúbil, že nedovolí Hizballáhu znovu sa prezbrojiť.
Izraelská armáda uviedla, že Tabatabáí bol ústredným operatívcom Hizballáhu, v ktorom pôsobil od 80. rokov a zastával tam niekoľko popredných funkcií vrátane veliteľa elitnej jednotky Radwán, no viedol aj operácie Hizballáhu v Sýrii. Išlo o druhého najdôležitejšieho predstaviteľa hnutia po vodcovi Naímovi Kásimovi. Po skončení bojov medzi Izraelom a Hizballáhom v novembri 2024 bol oficiálne menovaný za náčelníka generálneho štábu Hizballáhu a v tejto úlohe zodpovedal za jeho obnovu.
Izrael v uplynulom čase zintenzívňuje útoky na Libanon, a to napriek prímeriu z novembra 2024. AFP konštatuje, že USA zvýšili svoj tlak na libanonskú vládu, aby odzbrojila Hizballáh, ktorý je po vojne s Izraelom značne oslabený.
Iránske Revolučné gardy vyzvali v pondelok po Tabatabaího zabití na „pomstu“, pripomína francúzska agentúra.
