Hizballáh tvrdí, že spúšťa novú eskalačnú fázu vo vojne proti Izraelu

Bejrút 18. októbra (TASR) - Libanonské hnutie Hizballáh vo štvrtok uviedlo, že spúšťa novú eskalačnú fázu vo svojej vojne proti Izraelu. Zároveň vyhlásilo, že po prvý raz proti izraelským vojakom nasadilo presne navádzané strely. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Izrael útočí na pozície Hizballáhu na juhu a východe Libanonu od 23. septembra. V libanonských pohraničných dedinách sa obe strany dostali do bojov nablízko po tom, čo Izrael minulý mesiac spustil pozemnú inváziu.



Hizballáh "oznamuje prechod do novej a eskalačnej fázy konfrontácie s izraelským nepriateľom, ktorá sa odrazí vo vývoji a udalostiach najbližších dní," uviedlo hnutie vo vyhlásení.



Vyhlásenie prišlo po tom, ako izraelská armáda vo štvrtok potvrdila, že jej sily zabili vodcu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, ktoré je spojencom Hizballáhu, Jahjáho Sinwára. Vo vyhlásení však o Sinwárovi nie je zmienka.



Hizballáh dodal, že "stovky bojovníkov... sú plne pripravené čeliť akémukoľvek izraelskému pozemnému prieniku do juholibanonských dedín". Hnutie zároveň podotklo, že jeho útoky proti Izraelu sa v uplynulých dňoch zintenzívnili.



Izrael zabil vodcu Hizballáhu Hasana Nasralláha v nálete na libanonskú metropolu Bejrút 27. septembra. Hnutie Hizballáh opakovane vyzýval, aby sa stiahlo zo spoločných hraníc v záujme návratu izraelských občanov do svojich domovov na severe Izraela.