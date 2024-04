Hizballáh tvrdí, že v odvete zaútočil na základne izraelskej armády

Jeruzalem/Bejrút 23. apríla (TASR) - Proiránske šiitské militantné hnutie Hizballáh tvrdí, že v odvete za smrť dvoch svojich príslušníkov zaútočilo v utorok na dve základne izraelskej armády na severe Izraela. Informovala o tom agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR.



Ako konkretizoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), Hizballáh sa prihlásil k zodpovednosti za kombinovaný letecký útok s použitím bezpilotných lietadiel s výbušninou, ktoré sa zamerali na dve izraelské základne severne od mesta Akko.



Izraelská armáda spresnila, že tri ciele letiace nad morom zneškodnila v blízkosti lokalít Akko a Naharija ležiacich v Severnom dištrikte Izraela.



Výskyt týchto dronov vo vzdušnom priestore Izraela spustil sirény v mnohých komunitách v oblasti Akka a Krajotu ležiacich severne od prístavného mesta Haifa. Tento poplach bol vyhlásený v súvislosti s rizikom pádu úlomkov dronov zneškodnených izraelskou armádou.



TOI doplnil, že pri útokoch izraelskej armády prišli v noci na utorok o život dvaja "agenti" Hizballáhu. Prvý bol zapojený do aktivít jednotky protivzdušnej obrany Hizballáhu a podieľal sa na plánovaní a vykonávaní rôznych operácií proti Izraelu, druhý bol príslušníkom elitných jednotiek Radwán pôsobiacich v rámci Hizballáhu. Izraelská armáda deklarovala, že smrť prvého z nich je "významnou ranou" pre ozbrojené zložky Hizballáhu.



Hizballáh potvrdil smrť obidvoch svojich príslušníkov a uviedol, že boli zabití "na ceste do Jeruzalema", čo je slovné spojenie používané v prípade agentov zabitých pri príprave alebo počas útokov proti Izraelu.



Od bezprecedentného útoku palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 20023, ktorý spustil vojnu v Pásme Gazy, dochádza medzi Hizballáhom a izraelskou armádou takmer denne k cezhraničným prestrelkám.



Úmrtiami ďalších dvoch aktivistov Hizballáhu sa počet obetí prestreliek z radov príslušníkov tohto hnutia zvýšil na 287. Izrael tvrdí, že na jeho strane hranice zahynulo 11 vojakov a osem civilistov.