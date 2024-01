Hizballáh tvrdí, že zatiaľ ukázal len malú časť svojich schopností

Bejrút 11. januára (TASR) - Libanonské proiránske militantné hnutie Hizballáh vo štvrtok uviedlo, že od vypuknutia vojny v Pásme Gazy a ozbrojených zrážok na libanonsko-izraelských hraniciach predviedlo len malú časť svojich schopností a sily. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Odpor zatiaľ použil len malinkú časť schopností vo svojich operáciach, predovšetkým čo sa týka zbraní, rakiet a kvalifikácie," uviedol podpredseda výkonnej rady Hizballáhu Alí Damuš.



"Ak si nepriateľ vynúti proti nám vojnu, ukážeme mu všetky naše schopnosti a našu silu," napísal Damuš vo vyhlásení. Zároveň varoval, že Hizballáh nebude akceptovať nijaké "nové vyrovnanie" presadzované Izraelom, ktoré nepriateľovi umožní pokračovať v zločinoch.



Damuš sa vyjadril krátko pred príchodom amerického vyslanca a sprostredkovateľa Amosa Hochsteina do libanonského hlavného mesta Bejrút. Podľa vládnych zdrojov tam bude Hochstein rokovať o možnom prímerí na izraelsko-libanonských hraniciach.



Vodca Hizballáhu Hasan Nasralláh však v piatok v príhovore povedal, že rokovania o prímerí na hraniciach sa začnú, až keď sa skončí agresia voči Gaze, kde prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



Od začiatku vojny v Pásme Gazy vlani v októbri dochádza takmer každý deň aj k zrážkam medzi izraelskou armádou a Hizballáhom. Na oboch stranách si už vyžiadali obete. Ide o najväčšiu eskaláciu na hraniciach Libanonu a Izraela od druhej libanonskej vojny z roku 2006. Existujú preto obavy, že by sa konflikt v Gaze mohol rozšíriť aj do Libanonu a širšieho regiónu.