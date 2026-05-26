Hizballáh tvrdí, že zaútočil na vojenské ciele v Izraeli

Foto: TASR

Autor TASR
Bejrút 26. mája (TASR) - Libanonské militantné hnutie Hizballáh oznámilo, že v reakcii na porušenie prímeria zo strany Izraela v pondelok podniklo niekoľko útokov na tri kasárne a vojenské stanovište na severe židovského štátu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Táto Iránom podporovaná skupina sa k zodpovednosti za útoky prihlásila v čase, keď izraelský premiér Benjamin Netanjahu nariadil ozbrojeným silám ešte viac zintenzívniť útoky v Libanone s cieľom „zlikvidovať“ Hizballáh.

Medzi Izraelom a Libanonom oficiálne platí prímerie od 16. apríla. V polovici mája bolo po rokovaniach predstaviteľov oboch krajín vo Washingtone predĺžené o ďalších 45 dní. Priame rokovania majú za cieľ zabezpečiť trvalý mier medzi Libanonom a Izraelom.

Izrael napriek prímeriu zintenzívnil útoky na juhu Libanonu, tvrdiac, že sa zameriava na ciele Hizballáhu. Šiitské militantné hnutie zas naďalej sporadicky odpaľuje na územie židovského štátu a útočí na izraelské ciele v Libanone.

Podľa libanonských úradov si izraelské útoky od začiatku marca vyžiadali viac ako 3100 mŕtvych. Izrael tvrdí, že za rovnaké obdobie zahynulo 23 izraelských vojakov a jeden civilista.
