Hizballáh útočil na Izrael: cielil aj na základňu v Tel Avive

Bejrút 24. novembra (TASR) - Libanonské militantné hnutie Hizballáh útočilo v nedeľu na Izrael desiatkami rakiet a bezpilotných lietadiel, pričom cielilo aj na vojenskú základňu na predmestí Tel Avivu. Libanonská armáda zase oznámila, že pri izraelskom útoku na juhu krajiny zahynul jeden z jej vojakov. Izrael sa za tento útok ospravedlnil. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.



Hizballáh tvrdí, že v nedeľu "prvýkrát podnikol letecký útok s použitím roja útočných bezpilotných lietadiel na námornú základňu Ašdod" na juhu Izraela. Neskôr militantné hnutie podporované Iránom informovalo, že "salvou rakiet" útočilo aj na základňu izraelskej vojenskej tajnej služby Glilot na predmestí Tel Avivu, v okolí ktorého zároveň podniklo aj ďalší útok.



Izraelská armáda informovala, že v nedeľu sa na viacerých miestach strednej a severnej časti Izraela rozozvučali poplašné sirény. Uviedla, že z Libanonu preniklo do strednej časti Izraela 18 a do severnej časti približne 30 striel, respektíve rakiet, pričom viaceré z nich zneškodnila.



Izraelskí záchranári ošetrili po útokoch prinajmenšom dvoch ľudí, vrátane ľahko zranenej 70-ročnej ženy. Armáda tvrdí, že nedeľné útoky Hizballáhu zatiaľ prišli v dvoch vlnách. Predošlý uvedený počet striel sa týkal druhej vlny, zatiaľ čo ráno armáda zaznamenala vyše 70 striel.



Libanonská armáda zase v nedeľu informovala, že pri izraelskom útoku na jej stanovište na juhu Libanonu prišiel o život jeden jej vojak a 18 ďalších utrpelo zranenia, pričom viacerí sú vo vážnom stave. Izraelská armáda sa za tento útok ospravedlnila.



"K incidentu došlo v oblasti, kde prebiehajú boje proti teroristickej organizácii Hizballáh," vysvetlila denníku The Times of Israel. Zdôraznila pritom, že bojuje proti Hizballáhu a nie libanonskej armáde.