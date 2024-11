Hizballáh: V USA vyhrala iná strana, no jej politika je skoro rovnaká

Bejrút 7. novembra (TASR) - Militantné hnutie Hizballáh uvíta akékoľvek snahy o zastavenie vojny v Libanone, no svoje nádeje na prímerie nezakladá na žiadnej americkej vláde, uviedol vo štvrtok predstaviteľ hnutia Ibráhím al-Músáwí v reakcii na víťazstvo republikána Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Možno sa zmenila strana, ktorá je pri moci, no čo sa Izraela týka, presadzujú viac-menej tú istú politiku," vyhlásil Músáwí. "Chceme vidieť činy, chceme vidieť prijaté rozhodnutia," zdôraznil.



Izrael a Iránom podporovaný Hizballáh si vymieňajú cezhraničnú paľbu už viac ako rok paralelne s vojnou v Pásme Gazy. Koncom septembra sa však konflikt vystupňoval, pričom izraelské jednotky zintenzívnili bombardovanie juhu a východu Libanonu a podnikli aj pozemnú ofenzívu do krajiny.



Tel Aviv vyhlasuje, že sa zameriava na infraštruktúru a vojenské objekty Hizballáhu, pričom sa vyhýba civilnému obyvateľstvu. Militantné hnutie a libanonskí predstavitelia ale poukazujú na údaje, podľa ktorých zahynulo pri útokoch už najmenej 3000 civilistov.



Músáwí priznal, že útoky Izraela, ktoré zničili tisíce budov v Libanone, si vyžiadali aj veľké straty na životoch. Podotkol však, že vojenské kapacity hnutia zostávajú aj naďalej silné, píše Reuters.



"Naše srdcia sú zlomené, strácame veľmi cenné životy," vyhlásil Músáwí a zdôraznil, že k tomu dochádza aj pre americkú podporu Izraela. "Amerika je plnohodnotným partnerom v tom, čo sa deje, pretože oni môžu ovplyvniť koniec tohto ničenia," dodal.