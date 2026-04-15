Hizballáh vypálil desiatky rakiet na Izrael, ten útočil pri Bejrúte
Spojené štáty v utorok oznámili, že Izrael a Libanon sa po rokovaniach vo Washingtone dohodli na začatí priamych rozhovorov.
Autor TASR
Bejrút/Jeruzalem 15. apríla (TASR) - Izraelský úder v stredu zasiahol vozidlo v oblasti približne 20 kilometrov južne od libanonského Bejrútu. K incidentu došlo len niekoľko hodín po tom, čo sa Libanon a Izrael dohodli na začatí priamych rokovaní. Súčasne sa vyostrila aj situácia na severe Izraela, kde sa rozozvučali sirény po raketových útokoch hnutia Hizballáh, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a portálov Sky News a The Times of Israel (TOI).
Podľa izraelských médií Hizballáh v stredu ráno vypálil z Libanonu približne 40 rakiet. Časť z nich zachytila protivzdušná obrana, zvyšok dopadol do neobývaných oblastí na severe krajiny. Úrady zatiaľ evidujú jedného ľahko zraneného muža pri meste Tamra, ktorého zasiahli črepiny.
Izrael zasa pokračoval v útokoch na juh Libanonu v rámci konfliktu s hnutím Hizballáh. Od série úderov z 8. apríla, pri ktorých zahynulo viac ako 350 ľudí, však priamo nezasiahol hlavné mesto Bejrút.
Spojené štáty v utorok oznámili, že Izrael a Libanon sa po rokovaniach vo Washingtone dohodli na začatí priamych rozhovorov. K dohode došlo po viac ako dvojhodinových diskusiách, ktoré sprostredkoval americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Rokovania s izraelským veľvyslancom v USA Jechielom Leiterom a libanonskou veľvyslankyňou Nadou Hamádovou Muawwádovou sa zamerali na boje medzi Izraelom a Hizballáhom.
Konflikt eskaloval po útokoch Izraela a USA na Irán, keď militanti 2. marca odpálili rakety na Izrael. Odvtedy si izraelské údery vyžiadali stovky obetí a viac ako milión Libanončanov muselo opustiť svoje domovy.
