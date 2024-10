Hizballáh vypálil na Izrael vyše 100 rakiet

Jeruzalem 28. októbra (TASR) - Libanonská proiránska ozbrojená skupina Hizballáh vystrelila v priebehu pondelka na Izrael viac ako 100 rakiet, zatiaľ čo izraelské jednotky pokračovali vo svojej operácii v južnom Libanone. S odvolaním sa na vyhlásenie velenia izraelskej armády o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.



Hizballáh sa v rámci svojej reakcie na pondelkovú sériu útokov prihlásil k zodpovednosti za útok na námornú základňu Stella Maris ležiacu severne od izraelského prístavu Haifa. Tento útok bol - podľa Hizballáhu - súčasťou série operácií Chajbar spustených krátko po zavraždení vodcu hnutia Hasana Nasralláha. Tento atentát je pripisovaný Izraelu.



Podľa libanonského denníka L'Orient-Le Jour (OLJ) Hizballáh okrem toho v pondelok potvrdil, že salvou rakiet zacielil aj na izraelských vojakov, ktorí prenikli do blízkosti libanonskej obce Mardžajún ležiacej západne od rieky Wazzání. Na izraeských vojakov útočilo hnutie aj pri Fatimskej bráne - bývalom hraničnom priechode neďaleko juholibanonského mesta Kfar Kila.



Izraelská armáda, ktorá pokračuje vo svojej operácii v južnom Libanone, v pondelok zničila niekoľko objektov vo viacerých lokalitách v okrese Súr.



K tejto taktike sa izraelská armáda uchyľuje už najmenej dva týždne: po obsadení dedín na juhu Libanonu - často po násilných stretoch s Hizballáhom - ničí celé ich štvrte, a to pozdĺž celej tzv. modrej línie, tvrdí OLJ. Medzi zničenými sú aj mešity, cintoríny, zdravotné strediská i školy, napísal OLJ.



Izraelská armáda tvrdí, že likviduje vojenskú infraštruktúru - napr. tunely, veliteľské centrá a palebné miesta -, využívanú Hizballáhom na útoky na územie na severe Izraela.



V noci na 1. októbra Izrael spustil na juhu Libanonu pozemnú operáciu, ktorá má byť územne obmedzená a jej cieľom je zničiť bašty Hizballáhu blízko hraníc, odkiaľ už mesiace ostreľuje sever Izraela. Deklarovaným konečným cieľom izraelskej operácie na juhu Libanonu je návrat evakuovaných obyvateľov severu Izraela do svojich domovov a vytlačenie Hizballáhu z blízkosti hranice.