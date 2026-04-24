Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Hizballáh vypálil rakety na Izrael pre údajné porušenie prímeria

Na snímke rakety. Foto: TASR - Branislav Račko

Prímerie medzi Izraelom a Libanonom platí od 16. apríla.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bejrút 24. apríla (TASR) - Libanonské militantné hnutie Hizballáh vo štvrtok oznámilo, že vypálilo rakety na sever Izraela. Reagovalo tak na údajné „porušenie“ prímeria Tel Avivom, zatiaľ čo sa pripravuje stretnutie libanonského a izraelského veľvyslanca v americkej metropole Washington. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Na obranu Libanonu a jeho obyvateľov a v reakcii na porušenie prímeria izraelským nepriateľom a jeho útok na mesto Yater v južnom Libanone“ Hizballáh „zaútočil raketovou salvou na obec Štula“, uviedlo v stanovisku hnutie podporované Iránom.

Izraelská armáda informovala, že „identifikovala a zachytila niekoľko rakiet, ktoré prileteli z Libanonu na izraelské územie“.

Prímerie medzi Izraelom a Libanonom platí od 16. apríla a vypršať by podľa dohody malo v nedeľu. Libanonský prezident Džúzíf Awn v stredu uviedol, že „nadväzujú kontakty s cieľom predĺžiť platnosť prímeria“. Libanonské militantné hnutie, ktoré útočilo od začiatku marca na Izrael v reakcii na americko-izraelské nálety na Irán, kritizuje priame rokovania s Izraelom.
