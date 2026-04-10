< sekcia Zahraničie
Hizballáh vyzval vládu, aby prestala dávať Izraelu zadarmo ústupky
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok oznámil, že nariadil začatie mierových rokovaní s Libanonom.
Autor TASR
Bejrút 10. apríla (TASR) - Vodca militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim vyzval v piatok libanonskú vládu, aby prestala dávať Izraelu „zadarmo ústupky“. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
„Neakceptujeme návrat k predchádzajúcemu stavu a vyzývame predstaviteľov, aby prestali poskytovať zadarmo ústupky,“ uviedol Kásim pre televíziu al-Manar. Odsúdil tiež „krvavý zločin zo stredy“, keď pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo viac ako 300 ľudí.
Libanonská agentúra NNA v piatok informovala, že pri izraelskom útoku v meste Nabatíja na juhu krajiny zomrelo osem členov bezpečnostných zložiek. Úder v blízkosti budovy miestnej samosprávy údajne zasiahol ich kancelárie, ktoré ostali podľa fotografa agentúry AFP zničené a v plameňoch.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok oznámil, že nariadil začatie mierových rokovaní s Libanonom s cieľom odzbrojiť Hizballáh a nadviazať mierové vzťahy medzi oboma krajinami. Prvá schôdzka by sa mohla uskutočniť už na budúci týždeň vo Washingtone, uviedli zdroje pre portál Axios.
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára po útokoch Izraela a USA na Irán. Konflikt sa 2. marca rozšíril do Libanonu, keď proiránske hnutie Hizballáh vypálilo rakety na Izrael. Pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo už viac ako 1800 ľudí a tisíce ďalších utrpeli zranenia.
