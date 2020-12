Hizballáh znásobil zásoby navádzaných rakiet, tvrdí šéf hnutia

Bejrút 28. decembra (TASR) - Vodca libanonského militantného hnutia Hizballáh v nedeľu vyhlásil, že jeho skupina má v súčasnosti dvojnásobne viac presne navádzaných rakiet ako pred rokom, pričom Izrael neuspel v snahách zabrániť jej získať ich. Informovala o tom agentúra AP.



Hasan Nasralláh v rozhovore pre arabskú televíziu al-Majádín sídliacu v Bejrúte povedal, že Hizballáh je schopný zasiahnuť akékoľvek miesto v Izraeli a na okupovaných palestínskych územiach.



Izrael v uplynulých mesiacoch vyjadril obavy, že Hizballáh sa usiluje zriadiť zariadenia na výrobu navádzaných striel. Podľa Nasralláha však Izrael o mnohých veciach týkajúcich sa jeho hnutia nemá žiadne poznatky, pretože ich udržujú vo veľmi úzkom kruhu.



Hizballáh patrí k hlavným spojencom Iránu v regióne a je zaprisahaným nepriateľom Izraela, s ktorým viedol sériu konfliktov, naposledy v roku 2006.



Nasralláh v štvorhodinovom interview zopakoval vyhlásenia, že Irán a jeho spojenci sa pomstia za smrť veliteľa elitných iránskych Revolučných gárd Kásema Solejmáního pri americkom útoku spred roka v Iraku.



"Táto pomsta príde bez ohľadu na to, ako dlho to potrvá," povedal šéf Hizballáhu s tým, že hnutie sa mieni pomstiť aj Izraelu za zabitie svojho bojovníka v Sýrii počas tohto roka.



Nasralláh tiež povedal, že posledných niekoľko týždňov vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa bude kritických a je počas nich potrebné postupovať s opatrnosťou. Trumpa označil za "nahnevaného" a "bláznivého".



V súvislosti s budúcou vládou USA novozvoleného prezidenta Joea Bidena líder Hizballáhu dodal, že Irán nebude rokovať so Spojenými štátmi za svojich spojencov ani o konfliktoch v regióne. Podľa jeho slov by Teherán s Washingtonom viedol rozhovory len o tzv. jadrovej dohode Iránu so svetovými veľmocami.