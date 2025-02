Hizballáh žiada opätovné povolenie na pristávanie pre iránske lietadlá

Bejrút 16. februára (TASR) - Proiránske militantné hnutie Hizballáh v nedeľu vyzvalo libanonskú vládu, aby zrušila opatrenie zakazujúce iránskym lietadlám pristávať v Bejrúte. Toto rozhodnutie predstavitelia Libanonu prijali po varovaní Spojených štátov, že Izrael by mohol na iránske lietadlá zaútočiť. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Hizballáh v oficiálnom vyhlásení požadoval, "aby vláda zrušila svoje rozhodnutie zakázať iránskym lietadlám pristávať na letisku v Bejrúte a prijala vážne opatrenia, aby zabránila izraelskému nepriateľovi zavádzať svoj diktát", píše AFP.



Agentúra AFP s odvolaním sa na svoj zdroj uviedla, že Libanon tento týždeň dvakrát zamietol iránskym lietadlám povolenie na pristátie po tom, ako USA krajinu varovali pred prípadným izraelským útokom.



K prvému incidentu došlo vo štvrtok, keď libanonské orgány Iránu odkázali, že let smerujúci do Bejrútu by nemal vzlietnuť. V opačnom prípade by podľa zdroja AFP došlo k izraelskému útoku. "Americká strana povedala Libanonu, že Izrael myslí svoju hrozbu vážne," ozrejmil zdroj a dodal, že libanonskí vládni predstavitelia v krajine následne Iránu zamietli povolenie na pristátie.



Ďalšiemu letu zabránili v štarte z Iránu v piatok, čo v Libanone vyvolalo vlnu protestov zo strany stúpencov hnutia Hizballáh. Demonštranti zablokovali cestu na letisko v Bejrúte a v piatok v noci zapálili vozidlo s príslušníkmi dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL). Pri útoku utrpel zranenia zástupca veliteľa týchto dočasných síl a libanonské úrady následne zadržali 25 ľudí. Podľa agentúry Reuters Hizballáh tento útok v nedeľu odsúdil.



Izrael svoje kroky obhajuje tým, že Hizballáh využíva letisko v Bejrúte na dovoz zbraní z Iránu a pašovanie peňazí, ktorými financuje svoje zbrojenie. Hnutie tieto obvinenia opakovane odmietlo, píše AFP.



Od 27. novembra minulého roka je v Libanone po roku nepriateľstva a dvoch mesiacoch otvorenej vojny medzi Izraelom a Hizballáhom v platnosti krehké prímerie. V súlade s ním má Hizballáh zastaviť svoje operácie v južnom Libanone. Izrael má odtiaľ stiahnuť svoje jednotky a do 18. februára odovzdať kontrolu nad regiónom libanonskej armáde a mierovým jednotkám OSN.