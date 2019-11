Hľadaný venezuelský generál je nezvestný, potvrdil súd

Madrid 18. novembra (TASR) - Španielsky súd v pondelok potvrdil, že bývalý šéf venezuelskej rozviedky Hugo Carvajal je nezvestný, informovala agentúra AP. Carvajal má byť vydaný do USA, kde čelí obvineniam z drogovej kriminality.



Najvyšší súd v 8. novembra rozhodol o vydaní Carvajala do USA, kde je stíhaný za obchodovanie s drogami.



Predstaviteľ národného súdu, ktorý chcel zostať v anonymite, uviedol, že príkaz na Carvajalovo zatknutie bol vydaný 8. novembra. Najvyšší súd vtedy rozhodol o jeho vydaní do USA. Carvajala, ktorý je v Spojených štátoch stíhaný za obchodovanie s drogami, však najskôr musia nájsť.



Spojené štáty minulý týždeň Carvajalov únik označili za "veľkú hanbu pre španielsku vládu", napísal na svojej webovej stránke denník El Mundo.



Generál Carvajal, známy ako "El Pollo" (Kurča), pôsobil v rokoch 2004-08 na čele venezuelskej vojenskej spravodajskej služby. Bol blízkym spolupracovníkom vtedajšieho venezuelského lídra Huga Cháveza a k jeho nástupcovi Nicolásovi Madurovi bol kritický. Svojej hodnosti bol zbavený, keď vo februári vystupoval na podporu vodcu opozície Juana Guaidóa, ktorý sa začiatkom tohto roka vyhlásil za úradujúceho prezidenta Venezuely.



Carvajal potom utiekol loďou do Dominikánskej republiky a odtiaľ do Španielska, kde ho v apríli zatkli.



Americké ministerstvo financií po Carvajalovi pátra už dlhší čas, pričom ho podozrieva, že poskytoval podporu pri obchodovaní s drogami kolumbijským ľavicovým povstalcom.



Na základe obvinenia podaného v New Yorku v roku 2011 Carvajala obvinili z koordinácie prepravy viac ako 5,6 tony kokaínu z Venezuely do Mexika v roku 2006. Táto zásielka bola v konečnom dôsledku určená pre Spojené štáty americké.



Ak Carvajala uznajú za vinného, hrozí mu desať rokov vo väzení, uviedlo ministerstvo spravodlivosti USA po jeho aprílovom zatknutí. Carvajal obvinenia popiera.