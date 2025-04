Hľadaný vodca bosnianskych Srbov Dodik je v Moskve

Sarajevo 1. apríla (TASR) - Vodca bosnianskych Srbov Milorad Dodik, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač v súvislosti s obvineniami z porušenia ústavy Bosny a Hercegoviny (BaH), v pondelok večer uviedol, že sa nachádza v ruskom hlavnom meste Moskva. TASR informuje podľa agentúr AFP a TASS.



„Pricestoval som do Moskvy,“ napísal Dodik, spojenec Kremľa a prezident bosnianskej Republiky srbskej (RS) na platforme X - štyri dni po tom, čo na neho prokuratúra v Sarajeve vydala medzinárodný zatykač a uviedla, že „záležitosť je odteraz v kompetencii Interpolu“.



Dodik ďalej uviedol, že ako zakaždým, keď príde do ruskej metropoly, navštívi pamätník neznámeho vojaka na počesť ruských obetí druhej svetovej vojny. Zdieľal pritom aj videozáznam, v ktorom vidieť v pozadí Kremeľ. Dodik vo videu chválil ruského prezidenta Vladimira Putina za spôsob, akým vedie svoju krajinu, neuviedol však, či sa s ním stretol.



Zároveň dodal, že opäť zavíta do Moskvy v máji na pozvanie Putina pri príležitosti osláv 80. výročia víťazstva nad fašizmom.



Dodika minulý mesiac odsúdili na rok väzenia a šesťročný zákaz politickej činnosti za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre BaH Christiana Schmidta. Ten dohliada na dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody, ktorá v 90. rokoch ukončila vojnu v Bosne. Bosnianski Srbi Schmidtovu legitimitu neuznávajú.



Pohraničná stráž Bosny a Hercegoviny začala minulý týždeň vyšetrovať zákonnosť odchodu Dodika do susedného Srbska napriek zatykaču za to, že sa odmietol dostaviť na výsluch. Dodik v pondelok 24. marca vycestoval do Belehradu na spomienkové podujatie pri príležitosti výročia bombardovania srbského hlavného mesta letectvom NATO, ktoré v roku 1999 ukončilo vojnu v Kosove. Na podujatí sa zúčastnil spoločne so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom.



Dodik podľa agentúry Reuters potom odcestoval do Izraela, kde sa spolu s viacerými ďalšími krajne pravicovo orientovanými európskymi lídrami zúčastnil na konferencii o antisemitizme.