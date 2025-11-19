< sekcia Zahraničie
Hľadaný vodca kolumbijských povstalcov hrozí narušením volieb
Predvolebnú kampaň v Kolumbii už tento rok poznačilo násilie.
Autor TASR
Bogotá 19. novembra (TASR) - Najhľadanejší povstalecký vodca v Kolumbii Iván Mordisco pohrozil narušením budúcoročných prezidentských volieb. Reagoval tak na útoky armády proti jeho partizánskej skupine, ktoré si vyžiadali desiatky obetí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Mordisco vedie odnož zaniknutej povstaleckej organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC), ktorá odmietla mierovú dohodu z roku 2016. Dohoda viedla k odzbrojeniu FARC.
Vojenské operácie kolumbijskej armády proti jeho skupine sú súčasťou širšej kampane prezidenta Gustava Petra zameranej na ozbrojencov, ktorí sa zapájajú do obchodovania s kokaínom. Túto kampaň vyvolal silný tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý Petra obvinil z nečinnosti v boji proti výrobe drog.
Údery kolumbijskej armády označil Mordisco za „vyhlásenie vojny“. Vo videu zverejnenom v utorok podľa AFP varoval pred dôsledkami pre budúcoročné voľby, ktoré rozhodnú o nástupcovi ľavicového prezidenta Petra. Tomu ústava zakazuje opätovnú kandidatúru.
„Chceli sme, aby volebný proces v roku 2026 prebehol čo najhladšie, ale vzhľadom na postup vojnových štváčov nemáme inú možnosť, ako zaujať stanovisko,“ vyhlásil vodca povstalcov, ktorí kontrolujú produkciu kokaínu v niekoľkých regiónoch Kolumbie.
AFP píše, že pri útokoch armády od augusta podľa úradov zahynulo aj 15 detí, čo vyvolalo pobúrenie verejnosti. Ozbrojené skupiny, ktoré sú terčom armády, zase uniesli tínedžerov.
Mordisco obvinil Petra z presadzovania politiky „podlizovania sa“ Američanom, ktorí podľa jeho slov „túžia po krvi kolumbijských detí“.
Kolumbijská hlava štátu vyhlásila odmenu za dolapenie Mordisca vo výške milióna dolárov. Mordisca zároveň prirovnáva k niekdajšiemu narkobarónovi Pablovi Escobarovi. Escobar prišiel o život v roku 1993 pri prestrelke na streche budovy v meste Medellín.
Predvolebnú kampaň v Kolumbii už tento rok poznačilo násilie. V júni 15-ročný chlapec postrelil opozičného senátora Miguela Uribeho, ktorý na následky zranení zomrel dva mesiace po atentáte. Polícia z útoku obvinila povstalcov.
