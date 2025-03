Hladík: Havária benzénu v Hustopečiach je najväčšou vôbec

Praha 26. marca (TASR) - Rozsah a riziko havárie nákladného vlaku prevážajúceho cisterny s toxickým benzénom, ku ktorej došlo pred mesiacom pri Hustopečiach nad Bečvou, je podľa českého ministra životného prostredia Petra Hladíka najväčšie svojho druhu na svete. Sanácia územia podľa jeho slov potrvá zrejme niekoľko rokov a bude stáť stovky miliónov korún. Povedal to v stredu po zasadnutí krízového štábu na ministerstve, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Žiadna havária benzénu v takomto rozsahu sa na svete nikdy nestala. To, čo sa odohráva v Hustopečiach nad Bečvou, je najväčšou haváriou benzénu na svete, ktorá bola kedy zdokumentovaná," zdôraznil minister a dodal, že náklady na sanáciu územia budú v rozsahu stoviek miliónov korún.



Hladík ubezpečil verejnosť, že v tejto chvíli nehrozí žiadne bezprostredné nebezpečenstvo, ktoré by mohlo ohroziť jej zdravie. "Aktuálna situácia je taká, že likvidačné práce boli ukončené, cisterny boli odvezené, bezprostredné nebezpečenstvo tam nehrozí. Dostávame sa do druhej fázy, teda sanácie a likvidácie ako kontaminovanej zeminy, tak predovšetkým podzemných vôd," povedal minister.



Situácia je podľa jeho slov naďalej veľmi nebezpečná a stále existuje riziko, že toxická látka môže kontaminovať aj rieku Bečvu. Krízový štáb odporučil hajtmanovi Olomouckého kraja vyhlásiť stav nebezpečenstva pre túto lokalitu, aby následne niektoré sanačné práce mohli prebiehať rýchlejšie a okolie mohlo byť naďalej zabezpečené políciou.



Podľa stanice ČT24 sa to však hajtman Ladislav Okleštěk urobiť nechystá. Argumentoval tým, že z pohľadu legislatívy a kompetencií by mal haváriu riešiť štát.



Od 28. februára, keď k nehode došlo, úsekom nepremávajú vlaky. Vzhľadom na predikcie, že sanácia územia nebude trvať týždne alebo mesiace, ako sa pôvodne predpokladalo, ale skôr roky, Správa železníc uvažuje, že na mieste vybuduje výhybňu.



Riaditeľ Českej inšpekcie životného prostredia (ČIŽP) Petr Bejček zdôraznil, že situácia je bezprecedentná. "Testy zeminy ukazujú obrovské nadlimitné hodnoty... Odhady sanačnej spoločnosti sú, že sa do horninového prostredia mohlo vyliať 250 až 400 metrov kubických benzénu, čo je obrovské a bezprecedentné množstvo," povedal s tým, že prvotné odhady boli okolo 70 metrov kubických.