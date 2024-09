Hladík: Povodňový stav v ČR bude trvať ešte niekoľko dní

Praha 17. septembra (TASR) - Česko už má z hľadiska zrážok to najhoršie za sebou, povodňová situácia tam však bude pretrvávať ešte niekoľko dní. Po utorkovom zasadnutí Ústrednej povodňovej komisie to povedal český minister životného prostredia Petr Hladík. Morava na hranice so SR podľa neho dotečie v priebehu utorka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Rieky, ktoré ešte nekulminovali, budú podľa Hladíka v utorok alebo najneskôr v stredu, tretí stupeň povodňovej aktivity bude na niektorých miestach pretrvávať ešte niekoľko dní. Na zasadnutí sa okrem iného venovali aj situácii na južnej Morave. Morava na hranice so SR podľa neho dotečie v priebehu utorka. Vyzdvihol funkciu lužných lesov pri sútoku Moravy a Dyje, ktoré tiež slúžia ako retenčný priestor. "Tým všetkým pomáhame Slovensku pri dotoku Moravy do Dunaja," dodal.



Komisia sa podľa jeho slov tiež zhodla, že je potrebné vypracovať komplexné vyhodnotenie povodne, ktoré bude obsahovať odporúčania na zlepšenie systému ochrany pred povodňami.



Minister vnútra Vít Rakušan uviedol, že v postihnutých oblastiach intenzívne pokračujú práce hasičov aj záchranárov. Dobrovoľníkov vyzval, aby do oblastí nechodili na vlastnú päsť, ale počkali na organizovanú pomoc.



Škody sú na niektorých miestach rozsiahle. V Moravsko-sliezskom kraji, ktorý patrí medzi najviac zasiahnuté, dosiahnu podľa hajtmana Josefa Bělicu zrejme desiatky miliárd korún. V tomto kraji polícia eviduje už tri prípady krádeže v evakuovaných oblastiach. "Zadržali sme tri osoby, s ktorými robíme procesné úkony, a to pre podozrenie zo zločinu krádeže. V prípade odsúdenia hrozí trest odňatia slobody až osem rokov," napísala na sieti X polícia.



Minister vnútra ešte dodal, že ak by sa krajské a senátne voľby naplánované na tento piatok a sobotu odložili, ich legitimita by mohla byť napadnutá. Zdôraznil, že na ich odloženie by musel byť vyhlásený núdzový stav a naň teraz neexistuje dôvod, keďže stav nebezpečenstva je vyhlásený len v dvoch krajoch. "Veríme, že voľby prebehnú regulárne. Snažíme sa vytvárať aj improvizované miesta, kde by sa dalo voliť," dodal Rakušan s tým, že vďaka logistike hasičov sa volebná urna podľa neho dostane všade.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)