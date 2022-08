Hladina Bodamského jazera sa blíži k historickému minimu

Viedeň 12. augusta (TASR) - Hladina Bodamského jazera v rakúskom Bregenzi v piatok klesla na 313 centimetrov. Je to tretia najnižšia úroveň hladiny od začiatku meraní v roku 1864. TASR správu prevzala z agentúry APA.



V polovici augusta by mala mať hladina podľa dlhodobého priemeru 406 cm, čiže o 93 cm viac ako v súčasnosti. Aktuálna hladina vody zodpovedá úrovni z konca októbra. Podľa vodohospodárov sa trend poklesu hladiny začal prejavovať už od roku 2000. Na najnižšej úrovni bola hladina 12. augusta 2003 počas "leta storočia", keď poklesla na 302 centimetrov, pričom do konca mesiaca klesla až na rekordných 283 centimetrov. Nízka hladina jazera potom bola aj v rokoch 2005, 2006 a 2018.



Rakúski vodohospodári pre lepšiu predstavu uvádzajú, že stúpnutie hladiny o jeden centimeter znamená 5,4 milióna kubických metrov vody. Súčasný nízky vodný stav zatiaľ nespôsobuje priveľké obmedzenia ani v pravidelnej lodnej doprave, ani pri rekreácii a vodných športoch.