HLADINA OCEÁNOV STÚPA: Do roku 2050 postihne 1,5 milióna ľudí
Autor TASR
Canberra 15. septembra (TASR) - Austrália bude čoraz častejšie čeliť extrémnym dôsledkom klimatickej zmeny, ktoré výrazne zaťažia zdravotnícke a záchranné služby, kritickú infraštruktúru i priemysel. Vyplýva to z pondelkovej správy austrálskej vlády, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Správa uvádza, že stúpajúca hladina oceánov spôsobená klimatickou zmenou ovplyvní do roku 2050 približne 1,5 milióna Austrálčanov. „Austrálčania už žijú s dôsledkami klimatickej zmeny, ale je jasné, že každý stupeň otepľovania, ktorému teraz zabránime, pomôže budúcim generáciám vyhnúť sa najhorším dopadom,“ uviedol minister pre klímu Chris Bowen.
Podľa správy nebude voči zhoršujúcim sa rizikám klimatickej zmeny imúnna žiadna austrálska komunita. Vláda varuje, že veľkým výzvam budú čeliť prírodné ekosystémy i biodiverzita krajiny. Najhoršie zasiahnutou by mala byť severná časť Austrálie a odľahlé komunity.
„Hoci sa už nemôžeme vyhnúť dopadom klimatickej zmeny, každý krok, ktorý dnes podnikneme smerom k nášmu cieľu nulových emisií do roku 2050, pomôže zabrániť najhorším dopadom na austrálske komunity a podniky,“ pokračoval Bowen.
Minister následne uviedol, že sa Austrália plánuje riadiť podľa správy a vytvorí rámec pre lepšiu koordináciu opatrení na federálnej, štátnej i miestnej úrovni. Podľa jeho slov vláda čoskoro oznámi ďalšie kroky na zníženie uhlíkových emisií a stanoví pre rok 2035 „ambiciózny a dosiahnuteľný cieľ“.
Súčasná labouristická vláda od svojho zvolenia v roku 2022 investovala do programov prispôsobovania sa dopadom zmeny klímy 3,6 miliardy austrálskych dolárov. Jej cieľom je znížiť uhlíkové emisie do roku 2030 o 43 percent a do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.
