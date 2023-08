Hladina rieky Dráva naďalej stúpa, na Rábe zaznamenali výrazný pokles

Budapešť 9. augusta (TASR) — Hladina rieky Dráva na západe Maďarska naďalej stúpa — v stredu kulminovala pri meste Barcs v Šomodskej stolici a pri obci Drávaszabolcs sa pripravujú na záplavovú vlnu. Na Rábe, kde hladina kulminovala v sobotu 5. augusta, už hladina klesla o štyri metre. Uviedlo to v stredu Celoštátne vodohospodárske riaditeľstvo (OVF), informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V Győri vo štvrtok popoludní pre vysokú hladinu Ráby pripravujú zatvorenie nábrežia. Rába kulminovala v Szentgotthárde v sobotu a do stredy rána klesla jej hladina o vyše štyri metre.



Pomalý pokles hladiny Ráby sa začal aj v Körmende, v utorok tam bol pokles už intenzívnejší. V Sárvári kulminovala rieka v utorok v čase od 04.00 h do 12.00 h na úrovni 424 centimetrov.







