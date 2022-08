Hladina rieky Jang-c'-ťiang klesla v dôsledku dlhotrvajúceho sucha

Peking 15. augusta (TASR) - Hladina čínskej rieky Jang-c'-ťiang sa v dôsledku dlhotrvajúceho sucha značne znížila, čo by mohlo ohroziť tamojšiu úrodu. Obyvatelia okolitých oblastí preto začali s používaním vodných púmp a s metódou takzvaného "osievania" oblakov, aby tak privolali zrážky. V pondelok o tom informovali miestne médiá, píše agentúra Reuters.



V priebehu uplynulého mesiaca dosahovali teploty v okolí rieky Jang-c'-ťiang viac ako 40 stupňov Celzia. Odborníci tvrdia, že za túto vlnu extrémnych horúčav môžu zmeny západotichomorskej tlakovej výše, ktorá do veľkej miery ovplyvňuje letné počasie na východe Ázie.



Obdobie sucha ohrozuje aj tamojší jesenný zber úrody. Čínske ministerstvo poľnohospodárstva vyslalo do zasiahnutých regiónov 25 tímov odborníkov, ktorí majú podniknúť kroky na ochranu plodín, uviedla šanghajská tlač.



Vlna horúčav by podľa predpovedí mala trvať ešte dva týždne. Podľa čínskych meteorológov by tak šlo o najdlhšie obdobie extrémnych teplôt od roku 1961. Miera zrážok je totiž v povodí Jang-c'-ťiangu o 60 percent menšia, než ich štandardné augustové hodnoty.



Jazero Pcho-jang-chu v čínskej provincii Ťiang-si, ktoré v lete zohráva pri regulácii toku Jang-c'-ťiangu dôležitú úlohu, sa zmenšilo na veľkosť, akú bežne dosahuje v zime. Obyvatelia priľahlých oblastí, ktorí sa na vodu z tohto jazera spoliehajú pri zavlažovaní ryžových polí, preto museli použiť aj vodné pumpy.