Mníchov 16. septembra (TASR) - Hladina rieky Labe naďalej stúpa, uviedli v pondelok predstavitelia východonemeckého mesta Drážďany. Zároveň vydali varovanie pred možnými záplavami v obývaných oblastiach, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Očakáva sa, že hladina Labe v priebehu dňa prekročí šesťmetrovú hranicu, čo znamená vyhlásenie tretieho stupňa povodňovej aktivity. Túto úroveň už rieka prekročila v obci Schöna neďaleko hraníc s Českou republikou.



Tretí stupeň povodňovej aktivity bol vyhlásený aj pozdĺž rieky Nisa pri meste Zhorelec (Görlitz) pri poľských hraniciach, kde hladina vystúpala na 5,56 metra.



Hladiny riek Dunaj a Inn naopak mierne klesli pri meste Pasov na hraniciach s Rakúskom. Centrum starého mesta, kde sa do Dunaja vlievajú rieky Inn zprava a Ilz zľava, bolo v sobotu a v nedeľu zaplavené.



Úrady v Bavorsku uviedli, že povodňová situácia je stále neistá na mnohých miestach tejto juhonemeckej spolkovej krajiny, keďže sa očakáva ďalší dážď.



Nemecká meteorologická služba (DWD) predpovedá dlhotrvajúci dážď nad Alpami a ich predhoriami až do utorka so zrážkami od 70 do 90 milimetrov.