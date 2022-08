Hladina rieky Rýn začala na západe krajiny opäť stúpať

Berlín 20. augusta (TASR) - Hladina rieky Rýn, ktorá v uplynulých týždňoch v dôsledku sucha klesala, na západe Nemecka o pár centimetrov stúpla. V sobotu to oznámila Spolková správa riek a lodnej dopravy (WSV). TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Hladina Rýnu na meracej stanici v meste Kaub medzi Mainzom a Koblenzom dosiahla v sobotu ráno výšku 44 centimetrov, čo je o 9 centimetrov viac, ako v piatok napoludnie.



Podľa údajov WSV mal v piatok plavebný kanál v Kaube hĺbku 1,45 metra, pričom v utorok by to mohlo byť ešte o päť centimetrov viac. Následne začne hladina Rýnu opäť klesať, píše DPA.



Nemecké úrady na začiatku augusta upozornili, že nízka hladina vody v rieke Rýn by mohla viesť k ďalším obmedzeniam lodnej dopravy či dokonca jej úplnému zastaveniu na strednom úseku tohto vodného toku.



Nízka hladina riek spôsobuje vnútroštátnej riečnej doprave v Nemecku problémy už niekoľko týždňov. Zrážok je málo, hladina riek klesá a vo vodných tokoch sa objavili ostrovčeky, ktoré sú pre lodnú dopravu prekážkou.



Spolkový zväz nemeckej vnútrozemskej lodnej dopravy (BDB) uviedol, že osobné lode a trajekty už nemôžu zastavovať v každom osobnom prístave. Mnohé nákladné lode tiež nemôžu byť plne naložené.