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Hladina Rýnu v Holandsku klesla na rekordne nízku úroveň
Klimatické zmeny zhoršujú sucho v celej Európe.
Autor TASR
Amsterdam 30. júla (TASR) - Hladina Rýnu na nemecko-holandskej hranici klesla vo štvrtok na historicky najnižšiu úroveň. Podľa miestneho vodohospodárskeho úradu bude v dôsledku pretrvávajúceho sucha klesať aj naďalej. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Sucho v Holandsku sa naďalej zhoršuje,“ skonštatovalo vo štvrtok holandské ministerstvo pre infraštruktúru a vodné hospodárstvo. „Na meracej stanici v Lobithe hladina Rýna ešte nikdy nebola taká nízka,“ informoval rezort.
Rýn je po Dunaji druhou najdlhšou riekou v západnej a strednej Európe. Pramení vo švajčiarskych Alpách a preteká cez Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko a Holandsko, kde sa vlieva do Severného mora.
Práve v Holandsku 16. júla oficiálne vyhlásili nedostatok vody a na väčšine územia preto platia obmedzenia pre spotrebu vody, ktoré sa dotýkajú najmä poľnohospodárstva.
Klimatické zmeny zhoršujú sucho v celej Európe. Podľa vyhlásenia medzinárodného tímu vedcov z minulého týždňa sú príčinou mimoriadne suchých podmienok skôr extrémne horúčavy ako nízke zrážky.
Sucho a vysoké teploty postihli celú Európu a rekordne nízku hladinu vo štvrtok hlásili aj vodohospodári na Dunaji. Pre mimoriadne nízku hladinu rieky maďarská vláda avizovala úplné odstavenie jadrovej elektrárne pri meste Paks a oba jadrové reaktory odstavili aj v rumunskej elektrárni Cernavoda.
„Sucho v Holandsku sa naďalej zhoršuje,“ skonštatovalo vo štvrtok holandské ministerstvo pre infraštruktúru a vodné hospodárstvo. „Na meracej stanici v Lobithe hladina Rýna ešte nikdy nebola taká nízka,“ informoval rezort.
Rýn je po Dunaji druhou najdlhšou riekou v západnej a strednej Európe. Pramení vo švajčiarskych Alpách a preteká cez Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko a Holandsko, kde sa vlieva do Severného mora.
Práve v Holandsku 16. júla oficiálne vyhlásili nedostatok vody a na väčšine územia preto platia obmedzenia pre spotrebu vody, ktoré sa dotýkajú najmä poľnohospodárstva.
Klimatické zmeny zhoršujú sucho v celej Európe. Podľa vyhlásenia medzinárodného tímu vedcov z minulého týždňa sú príčinou mimoriadne suchých podmienok skôr extrémne horúčavy ako nízke zrážky.
Sucho a vysoké teploty postihli celú Európu a rekordne nízku hladinu vo štvrtok hlásili aj vodohospodári na Dunaji. Pre mimoriadne nízku hladinu rieky maďarská vláda avizovala úplné odstavenie jadrovej elektrárne pri meste Paks a oba jadrové reaktory odstavili aj v rumunskej elektrárni Cernavoda.