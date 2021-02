Hladina vody v reaktoroch elektrárne Fukušima po zemetrasení klesla

Tokio 19. februára (TASR) - Hladina chladiacej vody v dvoch reaktoroch havarovanej japonskej jadrovej elektrárne Fukušima klesla po tom, čo oblasť minulý týždeň zasiahlo silné zemetrasenie. Škody, ktoré mohlo spôsobiť, by skomplikovali už aj tak náročný proces vyraďovania elektrárne z prevádzky, oznámil v piatok jej operátor. Informovala o tom agentúra AP.



Hovorca spoločnosti Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) Kejsuke Macuo uviedol, že pokles hladiny vody v 1. a 3. reaktore naznačuje, že existujúce poškodenie na izolačných komorách sobotňajšie zemetrasenie s magnitúdou 7,3 ešte zhoršilo a umožnilo únik väčšieho množstva vody. Predpokladá sa, že zostala v budovách reaktorov.



Hladina vody klesla až o 70 centimetrov v 1. reaktore a asi o 30 centimetrov v 3. reaktore. TEPCO nevie potvrdiť pokles hladiny v 2. reaktore, pretože kontrolné zariadenia boli pre pripravovanú likvidáciu roztaveného odpadu odstránené.



Zvýšený únik by si mohol vyžadovať načerpanie väčšieho množstva chladiacej vody do reaktorov, čo znamená viac kontaminovanej vody, ktorá sa upravuje a skladuje v obrovských nádržiach v závode.



Odporúčanie vlády, aby sa postupne vypúšťala do mora, narazilo na tvrdý odpor miestnych obyvateľov. Rozhodnutie o tom zatiaľ nepadlo.