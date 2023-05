Štvornohá návšteva pekárne: Medveď požral 60 cupcake koláčov

Avon 27. mája (TASR) - Pekáreň v americkom štáte Connecticut "zažila" v stredu nevšedného návštevníka, keď jej do garáže vtrhol medveď baribal. Po tom, čo vydesení zamestnanci ušli, medveď zožral 60 koláčov cupcake a vychádzkovým krokom spokojne odišiel, informovala agentúra AP v sobotu.



Pracovníci pekárne Taste by Spellbound v meste Avon práve nakladali koláče do dodávky, keď ich prekvapil medveď.



Majiteľka podniku Miriam Stephensová na Instagrame napísala, že začula intenzívny krik svojej zamestnankyne. Tá sa snažila šelmu odstrašiť hlukom. Medveď sa dal trikrát na ústup, no zakaždým sa vrátil späť. Nakoniec sa na ženu rozbehol a ona z garáže utiekla.



Na záznamoch z bezpečnostných kamier je vidno, že sa zamestnanci pekárne snažili medveďa odplašiť, no nakoniec pred baribalom utiekli. Nepozvaný návštevník sa zmocnil krabice cupcakes, ktorú odtiahol z garáže na parkovisko a tam zožral 60 koláčov. Odišiel až po tom, keď ho pekári "vytrúbili" automobilovým klaksónom.



Kým do pekárne dorazila policajná hliadka a príslušníci úradu ochrany životného prostredia, štvornohý zlodej bol preč.