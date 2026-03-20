Hlas Hind Radžab rozpráva skutočný príbeh z Gazy
Film zaznamenáva udalosť z 29. januára 2024.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Slovenské kiná majú v programe od štvrtka (19. 3.) film Hlas Hind Radžab. „Jeden z najzásadnejších filmov minulého roka,“ uvádza Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) k snímke nakrútenej podľa skutočných tiesňových volaní, ktoré zaznamenal palestínsky Červený polmesiac. Film získal Strieborného leva - Veľkú cenu poroty na filmovom festivale v Benátkach a nomináciu na Oscara.
„Srdcervúca snímka rozpráva skutočný príbeh malého palestínskeho dievčatka v Gaze, ktoré zostalo uväznené v rozstrieľanom aute obklopenom tankami a ktorého jediným spojením so svetom je telefón,“ približuje distribučná spoločnosť film, ktorý nakrútila tuniská režisérka Kaouther Ben Hania. Využila pritom autentické nahrávky telefonických rozhovorov medzi Hind Radžabovou a záchrannou službou. „Vytvorila tak silnú, autentickú výpoveď o aktuálnej situácii v Palestíne prostredníctvom tragického príbehu dieťaťa,“ dodáva ASFK.
Film zaznamenáva udalosť z 29. januára 2024. Dobrovoľníci Červeného polmesiaca prijímajú tiesňové volanie. Šesťročné dievčatko uviazlo v Gaze. Izraelská armáda rozstrieľala auto s jej rodinou 355 guľkami. Všetci sú mŕtvi a dievčatko ukryté pod sedadlom prosí o záchranu. Jej jediným spojením so svetom je telefón. Zatiaľ čo sa ju snažia udržať na linke, robia všetko, čo je v ich silách, aby k nej dostali sanitku.
Film rekonštruuje skutočné úsilie pracovníkov Červeného polmesiaca, ktorí prijali tiesňové volanie šesťročnej Hind uväznenej v rozstrieľanom aute v Gaze. Záchranári robia všetko pre to, aby ju udržali na telefóne a dohodli bezpečnú cestu pre sanitku, ktorá čaká len necelých 800 metrov od miesta udalosti. Snímka pracuje s autentickými záznamami núdzového hovoru. Na svetovej premiére na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach podľa ohlasov hlboko zasiahla nielen divákov, ale aj filmových novinárov z celého sveta. „Hindin hlas je hlasom celej Gazy. Je to výkrik, ktorý svet počul, ale nedokázal vypočuť,“ povedala o filme režisérka.
Hlas Hind Radžab nadväzuje na dlhodobú autorskú filmovú tvorbu Kaouther Ben Hania, pohybujúcej sa na pomedzí dokumentu a hraného filmu. Režisérka sa vo svojej tvorbe opakovane vracia k otázkam pamäti, zodpovednosti a spôsobom, akými možno filmom uchovať svedectvo o konkrétnych ľudských osudoch. Jej predchádzajúce filmy uviedli svetové festivaly vrátane Cannes a Benátok, získali viacero medzinárodných ocenení.
Výkonnými producentmi jej najnovšieho filmu boli významné osobnosti súčasnej kinematografie, ako sú Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer či Alfonso Cuarón. „Chcela som vytvoriť film, ktorý umožní divákom byť nablízku jednej konkrétnej situácii a počuť ju tak, ako sa odohrala. Bez komentára a bez vysvetľovania,“ dodáva režisérka snímky, ktorá svojou autentickosťou otriasla divákmi po celom svete.
