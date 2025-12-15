< sekcia Zahraničie
Hlas ľudu udelil ceny pre vojvodinských Slovákov, Slovenky a kolektívy
Ocenenie udelili jednotlivcom a kolektívom z radov vojvodinských Slovákov, ktorí v uplynulom roku dosiahli rôzne výsledky.
Autor TASR
Báčsky Petrovec 15. decembra (TASR) – Vojvodinská Novinovo-vydavateľská ustanovizeň (NVU) Hlas ľudu v sobotu slávnostne udelila ceny Naj Slovák, Naj Slovenka a Naj kolektív 2025, informuje spravodajca TASR.
Ocenenie udelili jednotlivcom a kolektívom z radov vojvodinských Slovákov, ktorí v uplynulom roku dosiahli výsledky v oblasti kultúry, športu a zábavy, humanitárnej činnosti, spoločenského angažovania a podnikateľstva a prispeli tak k zviditeľneniu svojho prostredia.
V oblasti kultúry ocenili Galériu Babka z Kovačice. „Vážim si toto a zvlášť to, že (cena) je od Hlasu ľudu. Čítam ho od svojich 17 rokov a mám takmer všetky čísla," povedal majiteľ Pavel Babka. „Keď som písal elaborát pre nomináciu kovačického insitného maliarstva na zoznam UNESCO, bolo treba popísať maliarov. Vzal som si všetky čísla Hlasu ľudu a listoval. Mienil som, že ak o tom písali v Hlase ľudu, bolo to dobré kritérium. Takže, ďakujúc Hlasu ľudu je tých 65 maliarov na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO,“ vyhlásil.
Cenu za oblasť spoločenského angažovania získalo Združenie Klobásafest z Báčskeho Petrovca. Jeho predseda Samuel Šuľan pre TASR uviedol, že ich základným cieľom je prezentovať petrovskú čerstvú klobásu. „Sme vďační Hlasu ľudu, že si všimli našu desaťročnú činnosť pri organizovaní festivalu klobás a takto nás odmenili. Sme združenie, ktoré sa zaoberá organizáciou a prípravou týchto festivalov... Na prvom mieste je prezentovanie čerstvej klobásy, najprv v Srbsku, ale aj na Slovensku, v Rumunsku či v Bosne,“ povedal Šuľan.
Za oblasť humanitárnej činnosti získal cenu Oltárny krúžok žien Tabita pri cirkevnom zbore Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Starej Pazove. „Už 18 rokov pracujeme v rámci Oltárneho krúžku Tabita, ktorý jestvuje 20 rokov. Zberáme tovar od našich spoluobčanov, my to za symbolické ceny predávame a zarobené prostriedky usmerňujeme na humanitárne účely,“ poznamenala Anna Malková, koordinátorka Second hand bazáru organizovaného v rámci oltárneho krúžku.
V oblasti podnikania cenu putovala Miroslavovi Čemanovi Čepsimu z Kulpína, kým cenu za oblasť šport a zábava získal Vladimír Krnáč z Báčskeho Petrovca.
„Už viac ako 20 rokov súťažím v kvízoch. Údaje získavam predovšetkým na internete. Primárny motív účinkovať v kvízoch bol materiálny, ale teraz už nie je taký závažný, skôr je to súťažiť s inými,“ vysvetlil Krnáč.
NVU Hlas ľudu bola založená v roku 1944. Vydáva rovnomenný týždenník v slovenskom jazyku, mládežnícky mesačník Vzlet, ako aj časopis pre deti Zornička. Ceny Naj Slovák/Naj Slovenka/Naj kolektív udelili prvýkrát v roku 2023.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)