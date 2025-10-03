< sekcia Zahraničie
Hlas v českých voľbách odovzdala aj Konečná, chce dvojciferný výsledok
Praha 3. októbra (TASR) - Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v piatok večer hlasovala líderka hnutia Stačilo a predsedníčka Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) Kateřina Konečná. Verí vo vysokú volebnú účasť a dvojciferný výsledok pre Stačilo!, informuje spravodajkyňa TASR.
Súčasné voľby sú podľa nej dôležité preto, aby sa z Česka opäť stala mierová krajina, v ktorej nebudú tri milióny ľudí žiť na hranici chudoby a vláde pôjde primárne o Česko. „Som optimistická, veľmi by som si priala dvojciferný výsledok... Podľa toho, čo počujem a čo mi občania píšu, volebná účasť je pomerne veľká a ja pevne verím, že bude čo najvyššia... Je jednoduché potom nadávať, ale keď niekto nebol voliť, vzdal sa možnosti tú situáciu zmeniť. Veľmi by som si priala, aby prišlo čo najviac ľudí, aby mandát novej vlády bol skutočne silný,“ povedala Konečná.
Vo voľbách podľa nej nejde o Východ alebo Západ, ako zdôrazňuje súčasný premiér a líder koalície SPOLU Petr Fiala, ale o to, či bude česká vláda opäť pracovať primárne pre českých občanov, alebo sa bude naďalej zaoberať „vojnovou politikou“. „A pre mňa je dôležité, aby sme boli mierovou krajinou, ktorej pôjde o českého občana,“ dodala.
Volebné miestnosti sa otvorili o 14.00 h a voliči budú môcť svoj hlas počas prvého dňa odovzdať až do 22.00 h večer. Česi si vyberajú 200 zástupcov, z 26 rôznych politických zoskupení.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
